Septiembre campirano

Estamos iniciando el mes de Septiembre, el cual corresponde al noveno mes del año; septiembre es uno de los más bellos meses del calendario y el cual viene cargado de diferentes acontecimientos, pero es este mes al cual se le conoce como el mes patrio, relacionado con grandes acontecimientos históricos, es también en este mes en que las circunstancias propias de la naturaleza cuando se intensifican las lluvias en nuestro país. En este mes de Septiembre también inicia el otoño el próximo 23 de este mes, el cual se caracteriza porque baja la temperatura propia del verano y por la caída de hojas de los árboles y que pintan el paisaje especialmente en el campo de dorado ocre y marrón, de este tema hablaremos próximamente.

En el sector Agropecuario durante el mes de Septiembre también se desarrollan importantes actividades , en este mes se inicia la cosecha de nuez cabe agregar que el cultivo del nogal está creciendo cada año en nuestra región, y que su excelso fruto que es la nuez cada día tiene mayor demanda, incluso gran parte de esta cosecha está siendo exportada, y los principales lugares en que se concentra este cultivo, son Nazas y Rodeo Durango, así como San Pedro de las colonias Coahuila; En cuanto a cultivos anuales, está la avena forrajera, y de la cual manejada óptimamente se pueden dar dos cortes por ciclo, otro cultivo presente en la región lagunera es el trigo.

En cuanto al cultivo del algodón en este mes se inicia la pizca establecida en este ciclo agrícola Primavera- Verano, es en este mes cuando es conveniente, preparar las tierras para establecer el cultivo de alfalfa para el mes de Noviembre, considerándose la mejor época para el mayor rendimiento de este cultivo.

Amigos lectores quiero recordarles que el próximo 29 de septiembre, conmemoramos en México el "Día del Maíz" una fecha que cada día tiene mayor relevancia y en la que se aprovecha para hacer reflexión sobre este importante cultivo de identidad nacional y base de nuestra alimentación como Mexicanos; cabe agregar que el día del maíz es aprovechado por miles de ciudadanos conscientes, y los cuales se manifiestan sobre la importancia de este cultivo y evitar el uso de semilla transgénica, y recordando este slogan "Sin Maíz no hay País"; considerando su importancia social y económica, es que se instituyo esta fecha y oportunamente también abundaré de este interesante tema en este espacio.

Estamos a escasos diecisiete días para que concluya el verano, esta bella estación en la que se asocia con calor, y colorido y también estación de abundantes cosechas en la que podemos disfrutar de riquísimos frutos, por ejemplo aquí en la comarca lagunera tenemos deliciosos frutos propios del verano como melón, sandía, duraznos, ciruelos, uvas, higos y muchos más que son un deleite para nuestro paladar y que es precisamente en esta estación de verano en que las disfrutamos ; como mencioné al principio es durante este mes en que se agudizan las lluvias tan necesarias para los cultivos y la vida misma

Las lluvias que se han prestados en varios estados, con grandes pérdidas pero, es importante reflexionar que la vida en el planeta depende del agua y esta agua viene de cielo en forma de lluvia y siempre será bienvenida a la tierra como una bendición de Dios.

Aún existen lugares en donde los campesinos siembran las tierras de temporal esperanzados en las lluvias, por no tener agua rodada del río ni tampoco norias, es por eso que las lluvias que se nos presentan con algunas pérdidas para algunos pero siempre traerán más beneficios.

Para finalizar los invito para que nos preparemos oportunamente para celebrar con fervor nuestras fiestas patrias, una de las más bellas tradiciones de los mexicanos.

A continuación una bella composición poética titulada:

MEXICANA

Ernestina Ramírez Escobar

Voy por el mundo tan solo vestida con mi falda de maíz y mi rebozo de tunas con mis pies descalzos adornados con tierra, de esa tierra mágica de la patria mía.

En mi pelo llevo mariposas monarca, que aletean sutiles al abrirse el día. y en mi corazón, ... ¡en mi corazón!... el gozo y orgullo de mi México querido.

De mi pecho salen coplas para repartir a todos con aromas de mis playas, mis desiertos y montañas. y de mi alma los sones de marimbas y maracas, con la Danza del venado y el jarabe tapatío.

Diamantes no le caben a mis dedos atareados porque tejiendo ilusiones desenredo las mañanas.

Mexicana de temple para honrar a mi patria, como mármol y zafiro y también como esmeralda.

Mexicana del tiempo sin espacios ni fronteras para querer como hermana más allá de las tinieblas con el corazón de oro, de mieles endulzado para sembrar esperanza en los pueblos olvidados.

SEPTIEMBRE MES PATRIO

Feliz domingo para todos

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