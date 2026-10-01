Septiembre mantiene baja ocupación hotelera en Durango; expectativas para octubre son mejores

Septiembre se mantiene como uno de los meses de menor ocupación hotelera en Durango, comportamiento que se repitió este año, aunque todavía se encuentra en proceso la recopilación de los datos de todos los establecimientos para determinar el porcentaje definitivo.

Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, explicó que uno de los principales factores que incide en la baja ocupación durante este mes es el regreso a clases, debido a que muchas familias reducen sus viajes ante los gastos que representa el inicio del ciclo escolar.

Señaló que durante los primeros días de septiembre se realizaron algunos eventos deportivos y culturales que generaron demanda de habitaciones, aunque no fueron suficientes para elevar de manera significativa el porcentaje de ocupación del mes.

Por ello, el empresario hotelero evitó adelantar una cifra, ya que continúa la recopilación de información entre los establecimientos que integran la asociación para contar con un dato definitivo.

Mijares Salum indicó que las expectativas para octubre son mejores, debido a que tradicionalmente registra una mayor actividad turística que septiembre y, en esta ocasión, el mes comenzó con eventos deportivos y el Festival Cultural, actividades que contribuirán a generar una mayor demanda de habitaciones.

Respecto a las plataformas de alojamiento como Airbnb, reconoció que el sector hotelero no cuenta con información mensual sobre el nivel de ocupación que registran estos establecimientos en la entidad, debido a que la mayoría no forma parte de la asociación.

Sin embargo, consideró que mientras la ocupación hotelera se mantenga dentro de los niveles habituales, la presencia de estos alojamientos no representa actualmente un problema para los empresarios del sector.

“Para todos hay espacio”, comentó.

No obstante, señaló que los establecimientos que ofrecen hospedaje a través de estas plataformas deben operar legalmente, estar registrados ante las autoridades fiscales y cumplir con el pago de impuestos correspondientes, a fin de evitar una competencia desleal y convertirse en una oferta complementaria para el turismo en Durango.