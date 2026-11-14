Sequía reduce 50% la producción de frijol y siembra en Durango

La falta de precipitaciones oportunas durante el ciclo agrícola de temporal provocó una caída drástica en la superficie sembrada y en el rendimiento estimado de frijol en Durango para este 2026, situando la producción a la mitad en comparación con el año excepcional que se vivió el año pasado.

Ismael Ayala Salazar, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal en el estado, señaló que de una frontera agrícola histórica de aproximadamente 650 mil hectáreas, este año se lograron establecer cerca de 580 mil hectáreas totales de diferentes cultivos.

De este gran total una gran proporción se dejó de sembrar debido exclusivamente a la falta de lluvias a mediados de julio, mes clave para el establecimiento de los cultivos.

En el caso específico del frijol, Ayala Salazar indicó que mientras el año pasado se sembraron alrededor de 200 mil hectáreas con una producción que alcanzó entre 140 mil y 150 mil toneladas (incluyendo riego), para el presente ciclo la superficie de temporal se redujo a 170 mil hectáreas, más unas cuatro o cinco mil hectáreas de riego.

​Los rendimientos promedio actuales se estiman entre los 450 y 500 kilogramos por hectárea.

No obstante, el funcionario federal apuntó que, a pesar de las recientes humedades registradas durante el corte, el reporte hasta el momento es que no se registra frijol manchado, lo cual beneficia a los productores que aún no concluyen la recolección para evitar el desgrane.

Cuestionado sobre la preocupación de los productores respecto al precio de comercialización y la situación que se vive en estados vecinos como Zacatecas, el delegado aclaró que el programa de Alimentación para el Bienestar opera bajo la misma estrategia a nivel nacional.

Precisó que, hasta el momento, la única información oficial publicada a nivel federal es la mecánica operativa para que los productores acudan a tramitar su tarjeta del Banco del Bienestar y registrar superficies de hasta cinco hectáreas (en maíz de temporal o riego) y de cinco hasta 30 hectáreas (en frijol).

Sin embargo, enfatizó que los volúmenes oficiales de acopio y los precios de garantía aún no han sido publicados formalmente, por cifras manejadas extraoficialmente carecen de sustento institucional.