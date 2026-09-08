¿Será un invierno más helado? Pronostican 56 frentes fríos en México, seis más que el promedio

La temporada de frentes fríos 2026-2027 tendrá una actividad superior a la habitual en México, con una mayor concentración de sistemas durante los últimos meses del año y el inicio de 2027.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó el ingreso de 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027, cifra que supera en seis el promedio climatológico de 50 sistemas registrado durante el periodo 1990-2020.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), más de la mitad de los fenómenos previstos se presentaría entre noviembre y febrero, considerado el periodo de mayor actividad invernal en el país.

¿Cuándo habrá más frentes fríos?

La distribución mensual presentada por el organismo contempla tres sistemas en septiembre, siete en octubre, ocho durante noviembre y nueve en diciembre, que sería el mes con mayor cantidad.

Para 2027 se esperan ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos durante mayo.

En conjunto, entre noviembre de 2026 y febrero de 2027 ingresarían 32 frentes fríos, alrededor del 57 por ciento de todos los sistemas contemplados para la temporada.

En comparación, para el ciclo 2025-2026 se habían pronosticado inicialmente 48 sistemas, aunque al concluir el periodo fueron contabilizados 50.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que el pronóstico puede modificarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas y oceánicas. El organismo realiza revisiones de su perspectiva durante noviembre y enero.

¿Qué tan intenso será el invierno?

La llegada de 56 frentes fríos anticipa una temporada de gran actividad, especialmente entre noviembre y febrero, cuando se concentrarán 32 de los sistemas pronosticados.

La intensidad y duración de cada episodio dependerán de la trayectoria de los frentes y de las masas de aire que los acompañen. Algunas de ellas, procedentes de Canadá y Estados Unidos, podrían provocar descensos bruscos de temperatura, heladas y posibles nevadas al combinarse con la humedad presente en el país.

Aunque las temperaturas promedio podrían mantenerse por encima de los valores históricos en algunas regiones, el SMN advirtió que esto no descarta periodos puntuales de frío intenso ni la formación de tormentas invernales, principalmente en el norte de México.

Durango, entre los estados con posibles tormentas invernales

La temporada estará marcada por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026, coincidiendo con los meses de mayor ingreso de sistemas frontales.

Esta condición favorecería un ambiente más húmedo en el norte del país y elevaría la posibilidad de tormentas invernales en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas y otras entidades de la región.

Para Durango, este escenario podría traducirse en periodos de lluvias fuera de temporada, descensos bruscos de temperatura, heladas y posibles nevadas en las zonas serranas. Sin embargo, será necesario esperar los pronósticos de corto plazo para conocer la intensidad y las regiones afectadas por cada sistema.

En el Golfo de México, El Niño también podría favorecer más eventos de “Norte”, caracterizados por viento fuerte, oleaje elevado, lluvias y caídas pronunciadas de temperatura, principalmente durante diciembre y enero.