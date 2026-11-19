A la memoria de Juan Antonio González del Río

Para desviar la atención pública del escandaloso caso de corrupción de la expresidente del consejo general del INE, Guadalupe Taddei, la dirigente nacional de Morena instruyó a los diputados de su partido que propusieran la creación de una comisión legislativa especial que investigue la elección presidencial de 2006, que perdió López Obrador. La secretaria de Gobernación manifestó estar de acuerdo con esta propuesta.

Qué bueno, ojalá no se arrepientan. Por dos razones es necesario dilucidar tal cuestión. En primer lugar, para terminar de una vez por todas con la afirmación, repetida por esa gente una y otra vez hasta el cansancio, a lo largo de dos décadas, que dichas elecciones fueron fraudulentas. Pero sin que hasta la fecha hayan aportado absolutamente ninguna prueba en tal sentido.

En segundo término, porque como esas elecciones son hasta ahora las más investigadas en la historia de México, tanto por académicos como por no académicos en las más diversas especialidades (como politólogos, juristas, estadígrafos, periodistas, sociólogos, encuestadores e historiadores, entre otras), tal Comisión especial podrá contar de entrada con abundante información para iniciar sus trabajos. Estará en posibilidad, por ejemplo, de solicitar a: Gerardo Fernández Noroña y la doctora Claudia Sheinbaum les faciliten las numerosas cajas de archivo, atiborradas de pruebas documentales, que en “diablitos” llevaron a la casa de campaña de Felipe Calderón, para probar el fraude electoral que alegaban, pero cuyas evidencias olvidaron colocar en las cajas, de lo cual dio fe un notario público. Es importante que la Comisión –ahora sí— conozca tan valioso material probatorio, así sea veinte años después.

José Antonio Crespo, académico serio, un informe completo con los resultados que arrojó la descomunal tarea que se echó a cuestas de examinar, una a una, las actas de 65 mil casillas, la mitad de las que funcionaron en esas elecciones, y de cuyo riguroso estudio concluyó: “Las actas electorales –ha dicho— no dan la razón a quienes sostienen que López Obrador ganó la elección y que fueron víctimas de un enorme fraude electoral del que hablan los obradoristas”. (consultar su libro “2006: hablan las actas”, Ed. Debate, 2008, pág. 102).

Carlos Tello Díaz, un reporte tan amplio como le sea posible, aprovechando la muy completa, verdaderamente exhaustiva investigación sobre los acontecimientos del día de esas elecciones de 2006, y que por cierto utilizó para escribir un libro.

Dio a éste el título de: “2 de Julio”. Y como subtítulo: “La crónica minuto a minuto del día más importante de nuestra historia contemporánea”.

La abundante información que en sí contiene dicho libro y la documentación que sirvió al autor de sustento para su elaboración, seguramente será de gran utilidad para los trabajos de la Comisión Legislativa.

Podrán los legisladores conocer lo que a Tello Díaz le declaró la representante de la casa encuestadora contratada por López Obrador. Escribe el autor al respecto, lo siguiente: “Andrés Manuel acababa de recibir el último conteo rápido de su encuestadora, Covarrubias y Asociados, con un avance de más de 97 por ciento, en [una muestra de] 869 secciones: FC 37.2, AMLO 35.9. ‘A la 1 de la mañana yo directamente se lo dije al licenciado López Obrador’, afirma Ana Cristina (Covarrubias). Andrés Manuel iba 1.3 puntos, según sus cifras, debajo de Calderón. El resto de los conteos rápidos también le daba la ventaja al candidato del PAN” (2 de Julio, 2007, Planeta, pág. 160).

Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE en aquella elección, porque en su libro “Así lo viví” confirma lo que la propia encuestadora de AMLO le declaró a Carlos Tello. Escribe Ugalde: “el conteo rápido que le entregó (a Andrés Manuel) su encuestadora, Ana Cristina Covarrubias, ponía a Calderón 1 punto –esto es, 400 mil votos, aproximadamente--, arriba. López Obrador daba el resultado al revés de como era en realidad.

Ella lo dijo en noviembre de 2006, en un seminario de encuestas organizado por el IFE” (Así lo viví, Grijalbo, 2008, pág. 197).

La Comisión que investigue estas elecciones contará con abundante información y numerosos estudios académicos, rigurosos, serios y objetivos.

La revista del TEPJF publicó hace algunos años la bibliografía disponible sobre este tema y es abrumador no sólo el número de investigaciones sino la conclusión a la que llegan: que en esas elecciones no se puede afirmar que haya habido fraude.

Si la Comisión Legislativa lleva a cabo su investigación con un mínimo de ética, no podrá llegar a una conclusión diferente. Deberá reconocer que no hubo fraude. De lo contrario, equivaldrá a darse un balazo, no en el pie sino en la sien.