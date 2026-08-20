Sergio Sánchez Carrasco presenta colección de obras en Biblioteca Central

La Biblioteca Pública de Colecciones Antiguas y Memoria Institucional “José de la Cruz Pacheco Rojas”, llevó a cabo la charla “El Abogado de las Estrellas y Periodistas”, a cargo de Sergio Sánchez Carrasco, quien compartió con el público parte de su trayectoria profesional y presentó cuatro obras de su autoría.

Durante la jornada, el reconocido jurista, locutor e investigador duranguense destacó la importancia de preservar la memoria histórica y cultural de Durango mediante la investigación y la producción editorial.

Su colección aborda diferentes aspectos de la vida cultural y social de la entidad, desde los orígenes de la radiodifusión local y la historia del cine, hasta la música y el ejercicio del periodismo, ofreciendo a los lectores una mirada documentada sobre personajes, instituciones y acontecimientos que forman parte de la identidad duranguense.

Obras

Entre las obras presentadas se encontró “Estéreo Tecnológico: Pioneros en el FM en Durango”, publicación que recupera parte de la historia y evolución de la radiodifusión en la entidad; así como “Dolores del Río en Durango”, una investigación que aborda el vínculo de la reconocida actriz del cine de oro mexicano con su tierra natal. También se presentó “Alberto M. Alvarado a través del tiempo”, dedicado al legado del destacado compositor duranguense, y “Periodismo Durangueño e Implicaciones Legales”, obra que analiza el ejercicio periodístico y los aspectos jurídicos relacionados con esta actividad.

Al finalizar la exposición, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la colección de textos presentados y conversar directamente con el autor sobre el proceso de investigación que dio origen a cada una de sus publicaciones.