'Sería irresponsable decir que estamos bien': presidenta del Corredor Constitución

El Corredor Constitución, una de las principales zonas comerciales de la ciudad de Durango, se encuentra en crisis debido a que las ventas no mejoran y, por el contrario, cada vez son menos.

“En Corredor Constitución, pues a la baja, totalmente. No queremos nosotros los empresarios ser negativos, pero sería muy irresponsable decir que estamos bien, cuando estamos atravesando una situación. Siempre decimos: vamos a esperar la quincena, vamos a esperar el Día de la Madre, el Día del Padre. Y los esperamos con grandes expectativas y no han estado resultando, estamos de medios a bajos”, informó la presidenta del Corredor Constitución, Alma Santillán.

No obstante, aseguró que es una zona comercial que se sigue buscando por parte de los emprendedores, por lo que los costos de las rentas son fluctuantes.

“Hay oferta en Corredor Constitución para los locales. No podemos quejarnos de eso. He ahí por qué se puede jugar con el alza y baja de las rentas”, mencionó.

Y atribuyó el cierre que recientemente se registró de un bar a que estaba en planta alta.

“Ahorita se desocupó uno que ha sido polémica, pero es en un segundo piso, un bar que estuvo tres o cuatro meses nada más. A veces son bares que le apuestan y por estar en las condiciones de un segundo piso a lo mejor no les funciona tanto”, manifestó.