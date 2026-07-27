Serie A: Santiago Giménez aparece en el radar de la Lazio tras perder peso en el AC Milan

El futuro de Santiago Giménez atraviesa un punto de inflexión decisivo en el fútbol europeo. Tras una compleja campaña en el AC Milan, la Lazio ha mostrado un firme interés por incorporar al delantero mexicano a su proyecto. El conjunto romano analiza las condiciones para un traspaso o cesión con opción de compra, buscando aprovechar la disposición de la directiva lombarda para reestructurar su plantilla.

Un mal presente en el cuadro Rossoneri

El ariete azteca quedó relegado en la consideración táctica del club milanés tras un periodo de marcada irregularidad. Con apenas siete anotaciones y dos asistencias en 37 partidos oficiales, su cuota goleadora decayó ostensiblemente respecto a su nivel previo. La falta de efectividad en la zona de definición mermó gradualmente su continuidad en el cuadro titular del equipo rossonero.

Diversas razones explican las dificultades del atacante en el balompié italiano. Las molestias físicas recurrentes interrumpieron su ritmo competitivo en momentos clave. Además, la competencia interna resultó determinante: atacantes como Gonçalo Ramos y el juvenil Francesco Camarda ganaron jerarquía en los esquemas ofensivos, dejando a Giménez como una opción secundaria en el banquillo.

Otros posibles destinos

Además de la escuadra romana, la Fiorentina entabló contactos preliminares para valorar su fichaje como eventual relevo en su delantera. Paralelamente, franquicias de la Major League Soccer han sondeado las pretensiones del jugador, mientras que en México su nombre se vincula periódicamente con Cruz Azul. Pese a estas opciones, la prioridad del futbolista radica en permanecer en el continente europeo.

Un fichaje que perfilaba a destacar en la Serie A

El bagaje internacional del atacante respalda el interés de otros clubes. Giménez arribó a San Siro en febrero de 2025 procedente del Feyenoord, donde concretó una etapa brillante repleta de goles y títulos en los Países Bajos. Su traspaso al fútbol italiano se concretó por aproximadamente 33 millones de euros, con un contrato firmado a largo plazo que se extiende hasta junio de 2029.

Su representación legal, a cargo de la agente Rafaela Pimenta, gestiona las alternativas del mercado para definir el rumbo de su carrera antes del cierre de transferencias. Para la Lazio, incorporar al seleccionado mexicano representa una oportunidad estratégica para potenciar su ataque, mientras el AC Milan alista la salida de un ariete que busca recuperar de inmediato su mejor versión.