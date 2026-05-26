Serpiente ‘delata’ escondite de hombre implicado en multihomicidio y logran su detención

Una situación inesperada terminó por poner fin a la búsqueda de un hombre señalado por su presunta participación en un multihomicidio ocurrido hace cinco años en Veracruz.

El caso llamó la atención no solo por la gravedad de los hechos que se le imputan, sino por la forma en que las autoridades lograron ubicarlo: una mordedura de serpiente obligó al hombre a salir de su escondite y pedir auxilio médico.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, se trata de Eli “N”, identificado como uno de los presuntos implicados en el asesinato de 12 personas ocurrido en 2021 en el municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz.

Las víctimas formaban parte de grupos de autodefensa en la zona rural del Alto Uxpanapa, región donde se registró la agresión que derivó en una investigación por homicidio calificado.

Lo mordió una nauyaca y pidió ayuda

El hombre habría permanecido oculto hasta que fue mordido por una serpiente tipo nauyaca en la comunidad Cerro de Nanchital, perteneciente al municipio de Las Choapas.

Tras el ataque del reptil, sus familiares solicitaron apoyo de emergencia, por lo que fue trasladado en un helicóptero-ambulancia hacia la cabecera municipal, donde recibió atención médica en el Hospital “Dr. Pedro Coronel Pérez”.

En un primer momento, el traslado fue reportado como una emergencia médica; sin embargo, una vez que el hombre fue estabilizado, el personal procedió a recabar sus datos generales.

Fue entonces cuando las autoridades lograron identificarlo y confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Quedó bajo custodia tras ser atendido

Luego de recibir atención médica y ser estabilizado, agentes de la Policía Ministerial acudieron al hospital para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

Con esta detención, Eli “N” quedó a disposición del juzgado correspondiente para dar continuidad al proceso penal relacionado con el multihomicidio registrado en Las Choapas.

El caso se suma a las acciones judiciales relacionadas con aquella masacre. Apenas en abril pasado, 13 personas fueron sentenciadas a 70 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de las 12 víctimas, ocurrido el 17 de enero de 2021.

De acuerdo con los reportes, con la detención de Eli “N” suman ya 14 personas relacionadas con el caso, considerado uno de los hechos violentos más graves registrados en esa zona del sur de Veracruz.