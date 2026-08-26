'Servicio de transporte público de Durango ha empeorado', denuncian estudiantes

​Dirigentes estudiantiles de diversas federaciones y centros educativos de Durango, exigieron que se respete la tarifa preferencial de transporte durante los fines de semana y periodos vacacionales.

Argumentaron que el estatus de estudiante se mantiene todos los días del año y destacaron que en varias instituciones se imparten clases o cursos de verano en dichos periodos.

Los representantes recordaron que, por ley, debería existir una credencial oficial única para el transporte público. Sin embargo, al dejar de emitirse desde hace más de tres años, los alumnos utilizan la identificación de sus respectivas escuelas.

Explicaron que esta situación genera constantes conflictos con los operadores, quienes en ocasiones agreden verbalmente a los usuarios y retienen indebidamente sus credenciales sin devolverlas.

Ante esto, hicieron un llamado a los choferes y a los líderes sindicales a actuar con mayor empatía.

UNIDADES VIEJAS

​Por otra parte, señalaron que en el último incremento a la tarifa, los sindicatos se comprometieron a modernizar la flotilla de unidades.

No obstante, denunciaron que el servicio ha empeorado: abundan las unidades en mal estado mecánico, faltan asientos o están deteriorados y no se ha introducido parque vehicular nuevo.

Si bien reconocieron que no todos los conductores brindan un trato inadecuado, advirtieron que algunos se sienten respaldados por la postura de sus dirigentes sindicales para actuar sin temor a sanciones.

Por su parte, Miguel Ángel Díaz Herrera, presidente de la sociedad de alumnos del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), enfatizó que muchos jóvenes de nivel superior combinan sus estudios con empleos de medio tiempo.

Precisó que esta condición no les quita la calidad de estudiantes, por lo que la tarifa preferencial debe aplicarse sin importar el horario en que aborden el transporte.

​Finalmente, Díaz Herrera afirmó que el sector estudiantil está a favor de una nueva regulación para el servicio y el cobro preferencial, pero instó a las organizaciones sindicales a unificar criterios, ya que suelen ser estas las que frenan los acuerdos.