Servicio Militar ofrece a duranguenses una formación integral en modalidad de encuadrada

Son unos 90 jóvenes de entre 18 y 22 años quienes ingresaron en septiembre al tercer escalón en la modalidad encuadrada en el cuartel militar Cinco de Mayo, en Durango, correspondiente a la Tercera Compañía del Servicio Militar Nacional (SMN), perteneciente a la Tercera Región Militar.

En esta modalidad, los jóvenes estarán durante tres meses en un internado, realizando actividades correspondientes a la vida militar, donde se les brinda alojamiento, vestimenta, alimentación y academias de protección civil , entre otras actividades propias de la formación militar.

Carlos Alberto Espinosa Hernández, teniente coronel de Caballería de Estado Mayor, aseguró que realizar el Servicio Militar Nacional para los mexicanos, independientemente de que sea una obligación constitucional, los prepara mediante una formación integral para su vida adulta y laboral.

Más allá de las actividades físicas, como el ejercicio, el teniente indicó que reciben preparación académica, axiológica y física, además de formación en trabajo en equipo, valores y disciplina, propios de la vida militar. Al finalizar, dijo, tienen una perspectiva y una visión laboral y personal diferente a la que tenían cuando ingresaron.

“Cuando terminan, se les da un certificado que los acredita como técnicos en protección civil, lo cual les abre una posibilidad de trabajo una vez que terminan estos tres meses. Independientemente de que ellos tienen la oportunidad de causar alta en las unidades militares, sin mayor situación, más que presentarse como voluntarios”.

La Sedena tiene convenios con algunas empresas locales, donde también se ofrece una bolsa laboral para aquellos que así lo deseen.

Ahora la Institución, lo que están buscando es que la juventud conozca las opciones para realizar el Servicio Militar, como el caso de la modalidad encuadrada, para que puedan incorporarse el próximo año.

En coordinación con el Ayuntamiento de Durango, han realizado campañas para invitar a los jóvenes a unirse y cumplir con el Servicio Militar. Próximamente realizarán un spot publicitario tomando en cuenta algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad.

Al menos en este 2026, el teniente informó que se cumplieron las expectativas y las cuotas en las diferentes modalidades, tal es el caso de la encuadrada, con la compañía del tercer y último escalón del año completa.