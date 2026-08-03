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PROGRAMAS BIENESTAR

Servicio Universal de Salud 2026: ¿Qué personas pueden registrarse del 4 al 8 de agosto?

Autoridades informan que para ser beneficiario de este programa es necesario contar con una credencial. ¡Checa la información!

Servicio Universal de Salud 2026: ¿Qué personas pueden registrarse del 4 al 8 de agosto?

Servicio Universal de Salud 2026: ¿Qué personas pueden registrarse del 4 al 8 de agosto?

FERNANDA GALARZA
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A varios meses de haber iniciado el registro de Servicio Universal de Salud en México, durante agosto se tendrá uno nuevo para las personas que faltan por esta dentro del padrón y obtener un beneficio adicional a su consulta médica.

¿Qué es el Servicio Universal de Salud?

Este programa integra a instituciones de salud públicas como el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar para ofrecer atención médica completamente gratuita sin importar su afiliación. 

Tras darse a conocer este modelo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el objetivo es eliminar la división del sistema de salud y permitir el intercambio de servicios entre estos hospitales públicos. 

Para hacer válido este pograma, es necesario contar con una credencial que avale su registro en el padrón, por lo que es necesario aplicar a la solicitud. 

El Servicio Universal de Salud prevé iniciar oficialmente con sus operaciones el 1 de enero de 2027, sin embargo, solo aplicará -prioritariamente- en los adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad.


¿Quiénes pueden registrarse del 4 al 8 de agosto de 2026?


La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de registro para esta semana, sin embargo, deberá seguir la dinámica del cobro de pensiones: por orden alfabético. 


Por lo tanto, la lista quedaría de la siguiente manera:


    

  • Martes 4 de agosto: letra C
    • 

  • Miércoles 5 de agosto: letras D, E y F
    • 

  • Jueves 6 de agosto: letra G
    • 

  • Viernes 7 de agosto: letras H, I, J, K y L 
    • 

  • Sábado 8 de agosto: personas rezagadas de la A a la L 
    • 



Requisitos para obtener su credencial Universal de Salud


Para formar parte de este registro, es necesario contar con los siguientes requisitos al momento de acudir a cualquier módulo Bienestar:


    

  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional)
    • 

  • Acta de nacimiento, carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana
    • 

  • CURP reciente
    • 

  • Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses
    • 

  • Número telefónico de contacto 
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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