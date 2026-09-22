Servidor público habría acudido a reality de Netflix sin haber pedido licencia o vacaciones

La participación del exclavadista Jahir Ocampo en Habilidad física 100: México, de Netflix, generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades como servidor público.

El actual director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) habría intervenido en las grabaciones sin solicitar vacaciones ni una licencia sin goce de sueldo.

El señalamiento proviene de una investigación de Proceso, retomada por distintos medios, que plantea presuntas ausencias laborales mientras Ocampo conservaba su cargo dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte .

¿Qué se señala sobre su participación?

De acuerdo con la información difundida por Infobae a partir del reportaje, las grabaciones se habrían realizaron en la Ciudad de México entre el 19 de octubre y el 21 de noviembre de 2025. Durante ese periodo, Ocampo presuntamente atendió compromisos de la producción que coincidieron con jornadas laborales, sin tramitar los permisos correspondientes.

La publicación también refiere que el funcionario habría continuado percibiendo su remuneración mensual, estimada en 52 mil pesos. Estos señalamientos corresponden a la investigación periodística y no constituyen, por sí mismos, una resolución que acredite responsabilidades administrativas.

Del deporte olímpico a la administración pública

Ocampo asumió la dirección del CNAR en noviembre de 2024, por designación de Rommel Pacheco, titular de la Conade. Desde esa posición participa en la administración y coordinación de actividades de un centro que recibe a deportistas de distintas disciplinas y categorías.

Antes de incorporarse al servicio público, construyó una trayectoria internacional en los clavados. Junto con Pacheco consiguió una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Barcelona 2013 y terminó en quinto lugar en trampolín sincronizado de tres metros durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Una competencia por tres millones de pesos

Estrenado el 16 de septiembre de 2026, el reality adapta el formato surcoreano Physical: 100. En él, un centenar de participantes enfrenta pruebas físicas y eliminaciones sucesivas para buscar un premio de tres millones de pesos.

La producción reúne a deportistas olímpicos, exfutbolistas, luchadores y personas con distintas ocupaciones que requieren preparación física. Entre los participantes figuran Raúl "Tayzon" Flores, Carlos Salcido y Místico.

Señalamientos pendientes de aclaración

La información publicada por Infobae señala que el reportaje no incluye una postura pública de Ocampo, la Conade o Netflix respecto de las presuntas ausencias. Por ello, permanece pendiente conocer su respuesta y la documentación que permita aclarar bajo qué condiciones participó en las grabaciones.