Sexoservidora pidió ayuda en Centro de Durango; taxista se negaba a pagarle

Elementos de seguridad atendieron un reporte por una presunta alteración del orden público en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que se informara sobre una discusión entre una mujer y un chofer de taxi, este sábado por la madrugada.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Patoni y Salvador Nava, donde personal policial fue alertado vía radio sobre una situación conflictiva en la vía pública.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con las personas involucradas para conocer las circunstancias que originaron el desacuerdo y evitar que la situación escalara.

De acuerdo con el reporte, la discusión derivó de un conflicto relacionado con el pago de un servicio sexual previamente acordado entre ambas partes, lo que generó inconformidad y un intercambio verbal en el sitio.

Tras el diálogo sostenido con los involucrados, los oficiales lograron mediar en la situación, alcanzándose un acuerdo entre las partes para resolver la controversia de manera pacífica.

Una vez solucionado el conflicto y al no existir señalamientos adicionales ni conductas constitutivas de delito en ese momento, los agentes concluyeron la intervención y continuaron con sus labores de vigilancia, quedando la situación sin novedad.