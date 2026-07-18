Shakira, la voz del mundial, dos décadas marcando el ritmo del futbol

Hablar de la música de los Mundiales en el siglo XXI es hablar de Shakira. La cantante colombiana se ha convertido en una de las figuras más ligadas a la Copa del Mundo gracias a una serie de actuaciones y canciones que han acompañado algunos de los momentos más importantes del torneo, al grado de que para millones de aficionados su voz es ya parte inseparable de la fiesta futbolística.

La relación de la intérprete con la FIFA comenzó en Alemania 2006, cuando participó en la ceremonia de clausura junto a Wyclef Jean con una presentación de “Hips Don’t Lie”. A partir de entonces, su presencia se volvió recurrente en las grandes celebraciones mundialistas.

DE “WAKA WAKA” A SÍMBOLO GLOBAL

El punto de inflexión llegó en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)”, la canción oficial del torneo. El tema se convirtió en un fenómeno internacional, alcanzó los primeros lugares de popularidad en numerosos países y posteriormente fue reconocido como la canción de un Mundial más reproducida en Spotify. Shakira también la interpretó durante la ceremonia de clausura de aquella Copa del Mundo, consolidando un vínculo que trascendió lo musical.

Cuatro años después regresó a Brasil 2014 con “La La La” (Brazil 2014), canción que presentó durante la ceremonia de clausura en el estadio Maracaná. Aunque no fue el himno oficial de aquella edición, la actuación reforzó la imagen de la artista como una de las embajadoras musicales más importantes del futbol internacional.

PROTAGONISTA DEL MUNDIAL 2026

En la Copa del Mundo de este año, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá, Shakira volvió a ocupar un lugar central. La FIFA anunció que la colombiana interpretaría por primera vez “Dai Dai”, la canción oficial del torneo junto al artista nigeriano Burna Boy, durante la ceremonia inaugural realizada en la Ciudad de México.

Su participación no se limitó a la apertura. También formará parte del espectáculo de clausura y del histórico show de medio tiempo de la final, una de las principales novedades de esta edición mundialista.

Así, con cuatro participaciones musicales vinculadas a los Mundiales y una presencia constante durante dos décadas, Shakira ha logrado algo poco común, convertirse en una de las voces que mejor representan el espíritu festivo del futbol. Para varias generaciones de aficionados, escucharla es también recordar una Copa del Mundo.