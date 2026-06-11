Shakira, Maná y J Balvin encienden el Azteca en la apertura del Mundial 2026

La espera terminó. Horas antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca se convirtió en un gigantesco escenario donde la música, el color y la identidad cultural marcaron el arranque oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en uno de los espectáculos de apertura más esperados de los últimos años.

Con millones de espectadores pendientes del inicio del torneo, México fue el encargado de dar la bienvenida al primer Mundial organizado de manera conjunta por tres países, México, Estados Unidos y Canadá. La ceremonia apostó por una mezcla de tradición mexicana y figuras internacionales, en una producción que combinó danza, simbolismos prehispánicos y algunos de los artistas más populares del momento.

MÉXICO TOMA EL ESCENARIO

La encargada de abrir la celebración fue la cantante Lila Downs , quien apareció rodeada de elementos inspirados en la cultura mexica. Con un mensaje sobre la unión de los pueblos a través del fútbol, la intérprete dio inicio a un recorrido musical que buscó rendir homenaje a las raíces del país anfitrión.

Minutos después llegó el turno de Maná, quienes liderados por Fher Olvera, hicieron cantar al estadio con “Oye Mi Amor”, mientras el público respondía con una ovación que confirmó por qué la banda sigue siendo uno de los nombres más emblemáticos de la música mexicana.

La energía continuó con la aparición de Danny Ocean, quien interpretó “Partidazo”, uno de los temas asociados al torneo, acompañado por bailarines y elementos visuales inspirados en la diversidad cultural de México.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando Los Ángeles Azules y Belinda compartieron escenario para interpretar “Por Ella” , canción creada especialmente para el Mundial y presentada meses atrás como parte del álbum oficial del torneo.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO

La recta final del espectáculo estuvo marcada por el despliegue internacional. Entre una explosión de luces y colores que representaban las banderas de los países participantes, apareció J Balvin, quien interpretó algunos de sus éxitos acompañado por Ryan Castro.

Sin embargo, el clímax de la ceremonia llegó con la aparición de Shakira. La artista, quien quedó ligada para siempre a la historia de los Mundiales gracias a “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, regresó a una inauguración mundialista para presentar junto al cantante nigeriano Burna Boy el tema oficial de la Copa del Mundo 2026, “Dai Dai”.

La canción fue interpretada por primera vez en vivo ante un Azteca completamente entregado, acompañado por un numeroso cuerpo de bailarines y una producción visual diseñada para celebrar la diversidad cultural de los países participantes.

Con los últimos acordes de “Dai Dai” resonando en el estadio y miles de aficionados coreando cada palabra, la ceremonia concluyó con euforia.

El escenario quedó listo para el momento que millones de aficionados esperaban, el arranque oficial del Mundial 2026 con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, un partido que marcó el comienzo de la Copa del Mundo más grande en la historia del fútbol.