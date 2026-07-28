Sheinbaum pide a Estados Unidos 'mirarse a sí mismo' tras acusaciones sobre control de cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó este martes entrar en una confrontación con el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien afirmó que los sistemas político, judicial y legal mexicanos no funcionan porque los carteles controlan el territorio , y pidió a Estados Unidos “mirarse a sí mismo” en el tema de consumo de drogas.

"Como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos relacionado con el narcotráfico”, señaló.

Sheinbaum descarta polemizar con Stephen Miller

Respecto a las declaraciones de Miller, la mandataria federal descartó polemizar con el funcionario estadounidense y subrayó que el Gobierno mexicano responde únicamente a la voluntad de la ciudadanía.

"No, no, no vamos a entrar en debate. Hay buena coordinación y saben que nosotros, en México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo. Y somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país. Y hay resultados", afirmó.

Sheinbaum insistió en que no responderá de manera personal a las declaraciones de Miller y atribuyó parte del discurso político en Estados Unidos al contexto electoral de ese país.

"Entonces, no voy a entrar en debate particular con él. Recuerden que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña porque tiene que ser el propio Estados Unidos", sostuvo.

¿Qué dijo Stephen Miller sobre México?

Las declaraciones de la presidenta ocurren después de que Miller asegurara, durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera en el Departamento de Guerra, que los carteles mexicanos han convertido a México en un país donde "el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal no funcionan" porque las organizaciones criminales controlan el territorio y eliminan a quienes obstaculizan sus actividades.

El funcionario estadounidense también comparó a los carteles mexicanos con grupos como Estado Islámico (ISIS) y Al Qaeda , al recordar que Washington los considera organizaciones terroristas extranjeras.

Además, afirmó que estas organizaciones no solo introducen narcóticos en Estados Unidos, sino que buscan desestabilizar su democracia y el Estado de derecho.