Sheinbaum agradece a las Fuerzas Armadas por defender la soberanía y seguridad de México

La mañana de este domingo 4 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el 205 aniversario de la Armada de México y el 202 aniversario de la Constitución de 1824, en el Puerto de Veracruz.

La mandataria federal aseguró que las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para reprimir al pueblo, además de que les agradeció por defender la soberanía y seguridad de México.

De igual forma, destacó que con la llamada cuarta transformación se creó la Guardia Nacional para la protección del pueblo y la seguridad pública, con "una visión humanista de que las Fuerzas Armadas están profundamente ligadas a una convicción democrática".

"Y por ello, las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo", declaró al señalar que su actuación debe darse en el marco de la Constitución, respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley.

Al señalar una nueva concepción de las Fuerzas Armadas, y como la primera mujer presidenta, aseguró que la presencia de las mujeres se está fortaleciendo en estas instituciones. mark

Sheinbaum les reconoce por su lealtad, profesionalismo y entrega permanente

"Las y los soldados, las y los marinos son pueblo uniformado. Hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad", dijo al destacar sus acciones también ante desastres naturales.

"Unas Fuerzas Armadas vinculadas a la Constitución y a las instituciones de la República; un Ejército, una Marina surgidas del pueblo, por la lucha de la democracia, la justicia social y la defensa del orden constitucional.

"Un Ejército popular surgido de la lucha revolucionaria en contra de un golpe de Estado, para defender la justicia social y la democracia, eso solo lo puede demostrar el pueblo de México", agregó.

Claudia Sheinbaum les reconoció por su lealtad, profesionalismo, entrega permanente, valor, vínculo con el pueblo y enorme patriotismo :

"Gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita", expresó.