Sheinbaum agradece 'apoyo' de AMLO ante actitud 'injerencista' de funcionarios de Estados Unidos

Durante su conferencia de prensa de este jueves 4 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, por la carta en la que denunció la actitud "injerencista" de funcionarios del Gobierno de EE.UU. con el fin de "fortalecer" a la oposición mexicana de derechas.

"Le agradezco enormemente de verdad el apoyo y lo que dice de mí (...) Yo luché con López Obrador años. En campaña dije que siga la transformación", declaró la mandataria federal.

La reacción de Sheinbaum se produce después de que López Obrador expresara en la víspera -en una extensa carta- su apoyo "sin condiciones" a la gobernante y acusara a miembros de la Casa Blanca de realizar una "embestida" contra el país para "volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel".

Al respecto, la presidenta dijo que lo denunciado por López Obrador "tiene que ver" con la "ofensiva" y la "campaña muy fuerte" que, a su juicio, está sufriendo México y que vincula a "una parte" de la Administración estadounidense.

"Viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha y de ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del Gobierno (...) Quieren usar a México como parte de su retórica en la elección (de noviembre), y para aliarse con la ultraderecha en México para la elección del 2027", insistió Sheinbaum.

En este sentido, la presidenta defendió que "estamos viviendo tiempos de definiciones" y reivindicó la figura de su mentor político.

No obstante, reiteró que "tenemos derecho a dudar" de las intenciones de Washington por las "injerencias con el pretexto del narcotráfico" que se produjeron en el pasado.

Carta de AMLO