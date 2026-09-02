Sheinbaum asegura que 'en la 4T no hay divisiones ni rompimientos'

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 2 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su declaración respecto a que "en la 4T no hay divisiones ni rompimientos" se traduzca en la defensa de quienes tengan que enfrentar la justicia, ante casos como el de Rubén Rocha Moya.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó en su Segundo Informe de Gobierno que en la 4T no hay divisiones ni rompimientos, rechazó que esta declaración se traduzca en la defensa de quienes tengan que enfrentar la justicia ante casos como el de Rubén Rocha Moya.

"¿Esto no se traducirá en la defensa a ojos cerrados de quien tenga que enfrentar la justicia?", se le preguntó a Sheinbaum sobre lo dicho en su Segundo Informe de Gobierno.

"No, contesto así con toda tranquilidad y certeza. Cuando la Fiscalía hace investigaciones, encuentra, hay pruebas suficientes y considera que hay un delito, pues corresponde a la Fiscalía hacer su carpeta de investigación y solicitar a un juez en su momento, si es el caso, una orden de aprehensión", respondió.

La madataria fedral insistió en que Estados Unidos debe presentar pruebas contra el gobernador con licencia de Sinaloa y hasta el momento no lo ha hecho.

"Hasta ahora, la respuesta de Estados Unidos ha sido que no tendrían; lo que ellos pidieron es detención urgente con fines de extradición, que no tendrían por qué mostrar alguna prueba adicional, eso es lo que hasta ahora han contestado, todavía podrían presentar alguna prueba, pero hasta ahora no", dijo.

"En un acto de confianza, ¿México no diría ‘lo extraditamos para saber si en un juicio ver qué pruebas traen en contra de él, ya que se puedan desahogar en Estados Unidos?", se le insistió.

"No, porque no ellos también nos piden pruebas. O sea, es una relación recíproca (...). Cuando hay una orden de aprehensión contra una persona, tiene que haber documentación de acuerdo a nuestro sistema penal acusatorio (...). En México se requieren otro tipo de pruebas para declarar a alguien culpable o presunto culpable de un delito para abrirle una prueba, una carpeta de investigación, son sistemas penales diferentes. Entonces, lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente es lo mismo en México", contestó al insistir en pruebas.

Dijo además que la justicia de México es distinta a la de Estados Unidos porque aquí se requieren evidencias de distinto tipo, no solamente el testimonio de una persona: "solicitan la detención urgente con fines de extradición y no presentan pruebas. ¿Qué dice México? ‘Tú siempre me solicitas pruebas para estos casos’, pues igual, en reciprocidad, se piden pruebas, no hay más que eso", añadió.

Defensa del pueblo de México y su dignidad

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en la cuarta transformación no hay divisiones ni rompimiento, porque lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad.