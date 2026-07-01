Sheinbaum asegura que T-MEC seguirá vigente hasta 2036, 'aunque EU no confirme su extensión'

Pese a lo que se ha dicho sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidentea de México dijo este miércoles 1 de julio que la vigencia se mantendrá hasta 2036, aunque Donald Trump no confirma durante la revisión sexenal su intención de exxtender el acuerdo por un nuevo periodo.

La postura fue emitida durante su conferencia matutina, en donde explicó que la reunión que sostendrán este miércoles representantes de los tres países no representa una fecha límite para la continuidad del tratado, por lo que descartó que una eventual falta de acuerdo implique su terminación.

“No es una fecha límite hoy, sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia. Solamente que queda una revisión anual y en este periodo se podrá determinar qué características tendría esa revisión anual”, señaló.

La reunión, de forma virtual, estará presente el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense Dominic LeBlanc, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, con la que inicia formalmente el proceso de revisión previsto en el acuerdo.

Sheinbaum recordó que el T-MEC establece que, al cumplirse seis años de su entrada en vigor, los tres países deben evaluar su funcionamiento y definir si desean extender su vigencia por otros 16 años. Indicó que tanto México como Canadá ya manifestaron su disposición para prorrogar el tratado , mientras que la posición de Estados Unidos será parte de las negociaciones que comienzan este miércoles.

“Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años que es su vigencia, hasta el 2036, y se revisaría cada año”, reiteró.

La mandataria insistió en que la ausencia de una decisión inmediata no pone en riesgo el acuerdo comercial.