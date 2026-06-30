Sheinbaum buscará regular el uso de IA y redes sociales, ¿qué significa esto?

El Gobierno de México abrirá un debate nacional para analizar una posible regulación del uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales, una iniciativa que fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que busca discutir el impacto que estas tecnologías tienen en la sociedad , especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

La mandatoria enfatizó que el objetivo no es limitar la libertad de expresión ni censurar contenidos, sino construir un marco de regulación que atienda problemas de salud, seguridad y concentración del poder digital.

¿Qué propone el Gobierno?

De acuerdo con lo expresado por la presidenta, uno de los principales ejes de la discusión será el impacto que las redes sociales tienen en menores de edad, particularmente en temas relacionados con la adicción al uso de plataformas digitales y teléfonos celulares.

Sheinbaum adelantó que especialistas en salud participarán en las conferencias matutinas para explicar los efectos que el uso excesivo de dispositivos puede generar en niños y adolescentes.

Además, señaló que se realizarán consultas con madres y padres de familia para conocer su postura sobre el uso de celulares en las escuelas.

La inteligencia artificial también estará bajo análisis

Otro de los puntos centrales será el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer reglas claras para su desarrollo y utilización.

La presidenta indicó que el debate incluirá preguntas sobre cómo funciona esta tecnología, cuáles son las normas que existen en otras partes del mundo y de qué manera puede implementarse una regulación que proteja a los usuarios sin frenar la innovación.

Asimismo, planteó discutir el funcionamiento de los algoritmos, la concentración del control de las principales plataformas digitales y la forma en que unas cuantas empresas influyen en la distribución de información y contenidos a nivel global. Estos aspectos formarían parte de un diálogo más amplio sobre gobernanza digital y derechos de los usuarios.

Por ahora, no existe una iniciativa de ley presentada ante el Congreso ni medidas concretas aprobadas. Lo anunciado corresponde al inicio de un proceso de discusión pública que arrancará después del Mundial de 2026 y del que podrían surgir futuras propuestas legislativas relacionadas con el uso de redes sociales e inteligencia artificial en México.