Sheinbaum celebra la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Durante su conferencia de prensa de este viernes 12 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026, y aseguró que el triunfo generó una alegría colectiva en todo el país.

“Hermosísimo, la verdad. El juego buenísimo. Buenísimo (...) Buenísimo, felicidades a la selección. Y además, no solo por como jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México. A todas y a todos los mexicanos”, afirmó.

La mandataria federal resaltó las muestras de entusiasmo observadas desde la víspera del encuentro y la manera en que las familias mexicanas se volcaron para seguir a la selección.

“Es muy hermoso, de verdad, ver a las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde”, señaló.

Celebración colectiva

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el fútbol permitió una celebración colectiva en plazas públicas y espacios comunitarios de todo el país.

“Van, ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad o en el país porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo. El Zócalo fue una cosa (bonita), pero igual en todas las plazas de las ciudades, el Ángel (de la Independencia), una alegría de verdad”, expresó.

En ese contexto, vinculó el resultado deportivo con un mensaje de confianza en el país.

“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”, dijo.

De igual forma, severó que aquellos que quieren a México les “va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política”.

La mandataria federal también recordó los festejos registrados en el Zócalo capitalino y otros puntos de reunión durante el partido.