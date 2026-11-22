Durante su viaje a China, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó una clase gratuita de Chi Kung (qigong), un tipo de arte de meditación que ayuda a regular la respiración y contribuye a mejorar la serenidad y espiritualidad.

“Les platico que hace ya unos meses decidí realizar un ejercicio que se llama Chi Kung, que es un ejercicio de China, que es especial para la salud. Y me enteré que podíamos tomar una clase de manera gratuita, así que tuve una oportunidad para hacer Chi Kung en China”, expresó la mandataria en un video.

En Shenzhen, China, la mandataria federal también sostuvo una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, así como con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y demás diplomáticos, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la cual se realizó esta semana. Sheinbaum Pardo también se reunió con la comunidad mexicana en ese país y regresó la madrugada del 20 de noviembre para encabezar la ceremonia de conmemoración de la Revolución Mexicana.

El 12 de agosto pasado, la Jefa del Ejecutivo reveló que practica Chi Kung, un ejercicio de origen chino enfocado en la salud y el bienestar. Durante su conferencia mañanera y al ser cuestionada sobre el deporte con el que se identifica, la Mandataria federal recordó que desde niña practicó ballet y que, al ingresar a la Facultad de Ciencias de la UNAM, tuvo que decidir entre continuar como bailarina o estudiar Física.

También practicó atletismo durante su etapa universitaria. La presidenta explicó que recientemente comentó con Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que quería aprender Tai Chi, pero él le recomendó el Chi Kung, una disciplina de origen chino que, de acuerdo con la explicación que recibió, es un ejercicio para la salud.