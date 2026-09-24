Sheinbaum confirma el regreso de BTS en México para el 2027, ¿ya hay fecha?

¡Es oficial! Luego de cuatro meses desde la última visita de la agrupación de K-pop BTS a tierras mexicanas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la banda surcoreana regresará a México en 2027.

Fue durante el mes de mayo de este 2026 cuando BTS causó furor con su visita a la Ciudad de México, donde ofreció a su ARMY tres conciertos en el Estadio GNP Seguros que causaron gran emoción desde el momento en que fueron anunciados a inicios de año.

Sin embargo, además de los conciertos en la Ciudad de México, el nombre de BTS se puso en el centro de las noticias nacionales luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que la agrupación visitaría Palacio Nacional, donde además de mantener una conversación sobre música y la unión entre México y Corea del Sur, el grupo más famoso de K-pop salió al balcón para saludar a sus fans por unos minutos.

La llegada de BTS a Palacio Nacional causó furor entre el ARMY de México, pues de acuerdo con datos que fueron dados a conocer tras la visita a Palacio Nacional, fueron más de 50 mil personas las que se reunieron en el Zócalo para saludar a Jin, SUGA, j-hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Sheinbaum reafirma regreso de BTS a México

Durante la Mañanera del Pueblo de este jueves 24 de septiembre, y tras la visita de Estado del presidente surcoreano Lee Jae Myung, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema del regreso de BTS a México.

El mensaje de Sheinbaum se dio también en medio de la llegada de la banda surcoreana Stray Kids, que ofrecerá en Ciudad de México dos conciertos de su gira “STRAYCITY”, los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre.

“El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, apuntó la mandataria durante un mensaje conjunto en Palacio Nacional.

Esta no es la primera ocasión en que Sheinbaum aborda el regreso de BTS a tierras mexicanas, pues incluso afirmó en mayo pasado, tras la visita de la banda a Palacio Nacional, que los integrantes habían aceptado su propuesta para regresar al país en 2027, luego de finalizar su actual gira para el álbum “ARIRANG”.

“La afición de la juventud mexicana por el K-pop y la gastronomía coreana es muestra de esa cercanía que crece entre nuestros pueblos”, señaló Sheinbaum.

¿Cuándo regresaría BTS?

Aunque Sheinbaum parece haber confirmado la próxima visita de BTS a México, hasta el momento no se tiene una fecha exacta en la que esto podría ocurrir.

Sin embargo, la actual gira de BTS prevé terminar a mediados de marzo de 2027, por lo que el regreso de al agrupación a tierras mexicanas podría ocurrir después de esto.