Sheinbaum cuestiona supuesta investigación de Estados Unidos a gobernadores mexicanos

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 3 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las presuntas filtraciones sobre investigaciones de Estados Unidos contra dos gobernadores mexicanos, y sugirió que podrían buscar generar temor entre los ciudadanos ante posibles sanciones migratorias.

Estas declaraciones ocurren después de que el diario estadounidense Los Angeles Times informara que autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal , ambos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por presuntos vínculos con el crimen organizado.

"Salió una nota en Los Ángeles Times, ¿no? De dos gobernadores, entiendo que ellos tienen que aclarar. Pero antier o ayer lo dije, o sea, qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar. Porque así lo se actúa por algunos sectores", afirmó.

Sheinbaum también sugirió que la divulgación de versiones sobre la eventual revocación de visas podría tener un efecto intimidatorio.

"Para decirle a los mexicanos, 'Aguas, aguas (cuidado), te van a quitar la visa'. O sea, hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones (...), entonces pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés? ¿Cuál?", cuestionó.

Agregó que su Gobierno tiene motivos para cuestionar el origen y propósito de estas versiones.

"Tenemos todo el derecho al menos de la duda. Al menos", sostuvo.

Durazo y Villarreal habrían sido despojados de sus visas estadounidenses

Según Los Angeles Times, que cita fuentes anónimas, Durazo y Villarreal habrían sido despojados de sus visas estadounidenses como parte de investigaciones penales relacionadas, respectivamente, con presuntos vínculos con el crimen organizado y con el contrabando de combustible, conocido como huachicol.

No obstante, el periódico señaló que ambos gobernadores continúan ingresando regularmente a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.

Villarreal rechazó las acusaciones en un comunicado enviado al diario y las calificó como falsas.

Esta investigación se suma a la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos nexos con el narcotráfico.