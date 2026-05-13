Sheinbaum defiende legitimidad de la elección de Rocha Moya en 2021

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, cuenta con protección de seguridad ante posibles riesgos y defendió la legitimidad de su elección en 2021, en medio de recientes acusaciones de Estados Unidos sobre supuestos nexos con el Cartel de Sinaloa.

"Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo", dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

Señaló también que el gobernador con licencia solicitó personalmente la protección y afirmó que esta fue otorgada tras un análisis de riesgo, como ocurre en otros casos.

Rocha Moya pidió licencia temporal de su cargo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó a funcionarios de alto nivel en Sinaloa con delitos de narcotráfico y armas en investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa y la facción de "Los Chapitos".

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos , a cambio de sobornos millonarios.

Defiende legitimidad de la elección de Rocha Moya en 2021

En ese contexto, Sheinbaum también defendió la legitimidad de la elección de Rocha Moya, en 2021, al asegurar que no existieron denuncias de violencia o de intervención del crimen que justificaran anular los comicios.

"La elección se validó", sostuvo la presidenta, al recordar que el Tribunal Electoral confirmó el triunfo del sinaloense.

Además, dijo no tener conocimiento de investigaciones abiertas contra Rocha Moya y reiteró que no hubo pruebas para anular la elección de 2021.

Según reportes de medios nacionales, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó investigaciones relacionadas con la presunta intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021 en el estado d eSinaloa.

Además, la Fiscalía de Asuntos Internacionales habría solicitado información a autoridades estadounidenses sobre señalamientos que vinculan a Rocha Moya con la facción de "Los Chapitos".