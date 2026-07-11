Sheinbaum entrega las primeras 48 viviendas del Bienestar en Gómez Palacio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la entrega de las primeras 48 viviendas construidas mediante el Programa de Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio, Durango.

Los departamentos forman parte de un desarrollo habitacional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ubicado en el fraccionamiento Casa Blanca.

En este punto se construyen 480 viviendas distribuidas en 60 edificios, mientras que la meta planteada para Gómez Palacio durante el sexenio es alcanzar 12 mil hogares, con una inversión estimada de siete mil 200 millones de pesos.

Las unidades cuentan con dos recámaras, sala-comedor y baño completo, además de servicios de agua potable, drenaje y electricidad.

El programa está dirigido principalmente a trabajadores que reciben entre uno y dos salarios mínimos y que anteriormente tenían dificultades para acceder a un crédito hipotecario.

Proyectan 25 mil viviendas para Durango

Durante el evento, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que para el estado de Durango se contempla la construcción de 25 mil viviendas durante la actual administración federal.

La inversión estimada supera los 15 mil millones de pesos.

Hasta el momento, detalló, se han contratado 15 mil 300 viviendas correspondientes a 17 proyectos y se prevé incorporar otras 10 mil durante los próximos meses.

El funcionario indicó que en Durango existe un déficit aproximado de 155 mil viviendas y que el Infonavit cuenta con alrededor de 120 mil derechohabientes en la entidad.

De este universo, cerca de 100 mil trabajadores perciben entre uno y dos salarios mínimos, por lo que representan una parte importante de la población a la que está dirigido el programa.

Romero Oropeza aseguró que una vivienda de estas características tendría un valor comercial cercano a un millón 200 mil pesos, pero que mediante el esquema federal su precio puede reducirse aproximadamente a la mitad.

Explicó que la disminución se logra, entre otros factores, debido a que gobiernos estatales y municipales exentan algunos permisos, derechos y licencias vinculados con la construcción.

Jóvenes concentran mayoría de beneficiarios

El titular del Infonavit señaló que el 75 por ciento de quienes adquieren viviendas mediante este programa tiene entre 18 y 39 años.

La intención, afirmó, es facilitar que los trabajadores puedan acceder a un patrimonio desde las primeras etapas de su vida laboral.

También mencionó que existen mecanismos para que personas adultas mayores puedan adquirir una vivienda, dependiendo de sus condiciones laborales y crediticias.

A nivel nacional, al Infonavit le corresponde construir un millón 200 mil viviendas durante el sexenio.

Hasta ahora se han contratado 432 conjuntos habitacionales en 31 entidades, que representan alrededor de 500 mil hogares.

De estos proyectos, 193 ya se encuentran en proceso de construcción y equivalen a aproximadamente 200 mil viviendas.

Sheinbaum destaca nuevo esquema de créditos

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum aseguró que el Programa de Vivienda para el Bienestar busca terminar con los créditos que se volvían impagables para los trabajadores.

La meta nacional del Gobierno federal es construir un millón 800 mil viviendas para personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Además, se contempla otorgar un millón 800 mil créditos con tasas bajas para ampliación o mejoramiento de casas y entregar escrituras a cerca de un millón de familias.

La mandataria sostuvo que las mensualidades de las nuevas viviendas podrán ser menores a lo que muchas familias pagan actualmente por rentar una casa.

Por su parte, el gobernador Esteban Villegas Villarreal destacó la coordinación entre el Gobierno de Durango y la Federación, pese a que ambas administraciones pertenecen a partidos políticos distintos.

En el acto también participaron la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango; representantes de la Comisión Nacional de Vivienda, Fovissste e Infonavit, así como beneficiarios del programa.

Antes de trasladarse a Gómez Palacio, la presidenta realizó una supervisión de los trabajos de la presa El Tunal II, proyecto que contempla una inversión de cinco mil 913 millones de pesos y que busca garantizar el suministro de agua potable para la ciudad de Durango durante las próximas décadas.