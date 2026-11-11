Sheinbaum, una presidenta honesta y de resultados; en dos años lo ha demostrado: Iván Gurrola

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha demostrado durante sus primeros dos años de gobierno que es una mujer honesta, comprometida con el país y con una visión de gobierno enfocada en generar resultados para el bienestar de las familias mexicanas.

Iván Gurrola destacó que, más allá de los discursos y las diferencias políticas, los resultados de una administración deben evaluarse con hechos y cifras, y señaló que el gobierno de Sheinbaum ha mantenido una política de responsabilidad en el ejercicio del gasto público, fortalecimiento de los programas sociales y recuperación de los ingresos de las familias trabajadoras.

EJEMPLO ECONÓMICO

Como ejemplo del desempeño económico, mencionó que México alcanzó en octubre de 2026 un máximo histórico de 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Gobierno de México. Tan solo de enero a octubre de este año se incorporaron 571 mil 277 empleos formales.

Asimismo, resaltó la política de recuperación salarial, que permitió que el salario mínimo general llegara a 315.04 pesos diarios en 2026, luego de un incremento del 13 por ciento. Este ajuste benefició directamente a 8.5 millones de personas trabajadoras aseguradas ante el IMSS, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Tenemos una presidenta que entiende que los recursos públicos pertenecen al pueblo y deben utilizarse para atender sus necesidades. La honestidad no solamente se expresa en las palabras, también debe reflejarse en la manera de gobernar, en la transparencia y en la responsabilidad con la que se administra el dinero de las y los mexicanos”, expresó Gurrola.

Para finalizar aseguró que los programas sociales continúan siendo una herramienta fundamental para reducir las desigualdades, respaldar a los adultos mayores, apoyar a las mujeres, impulsar a los jóvenes y garantizar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.