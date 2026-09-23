Sheinbaum evita confrontar a Trump tras discurso en la ONU, pero le responde con ironía

Luego de que Donald Trump acusara a México de ser el “epicentro” del narcotráfico y exigiera recuperar el control territorial frente a los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó confrontarlo, aunque señaló que también podría cuestionar a Estados Unidos por su consumo de drogas ilícitas y producción de armas.

¿Cómo respondió Sheinbaum a Trump?

La mandataria federal respondió a las declaraciones que Donald Trump hizo el martes durante la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que México es “el epicentro de la violencia de los carteles” y consideró “inaceptable” compartir una frontera de 2 mil millas con un territorio que, según afirmó, está “controlado por cárteles enemigos”.

“Nosotros podríamos entrar, yo podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’. O podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir”, expresó durante su conferencia de prensa.

Trump exige a México "recuperar el control" de su territorio

Desde la sede de la ONU, Donald Trump exigió a México “recuperar el control” de su territorio, aunque también aseguró que “la seguridad y la protección llegarán a México” y destacó la cooperación entre ambos países.

El mandatario estadounidense se dijo orgulloso de mantener “una muy buena relación” con el gobierno mexicano y aseguró que ambos países han logrado “avances muy importantes” en materia de seguridad.

México está conbatiendo a los cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum puso el énfasis precisamente en una parte del discurso de Trump, y recordó que México también está combatiendo a los cárteles.

“Porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el Gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada y vamos a avanzar”, apuntó.

Estas declaraciones ocurren en medio de las presiones de Trump para endurecer el combate contra los cárteles mexicanos y de sus planteamientos sobre posibles acciones estadounidenses contra dichas organizaciones, algo que Sheinbaum ha rechazado cuando implique operaciones que vulneren la soberanía mexicana.