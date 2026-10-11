Sheinbaum exhorta a la población a permanecer en resguardo por huracán 'Simón'

La mañana de este domingo 11 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población a permanecer en resguardo hasta que las autoridades informen que el peligro ha terminado.

Ante el próximo impacto del huracán "Simón", los habitantes de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Continúan labores de evacuación preventiva

La mandataria federal informó en sus redes sociales que el fenómeno meteorológico se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

De igual forma, indicó que continúan las labores de evacuación preventiva hacia zonas seguras y subrayó que la prioridad es proteger a la población.