Nacional

HURACÁN SIMÓN

Sheinbaum exhorta a la población a permanecer en resguardo por huracán 'Simón'

La presidenta señaló en sus redes sociales que la prioridad es proteger a la población.

Sheinbaum exhorta a la población a permanecer en resguardo por huracán 'Simón'

Sheinbaum exhorta a la población a permanecer en resguardo por huracán 'Simón'

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La mañana de este domingo 11 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población a permanecer en resguardo hasta que las autoridades informen que el peligro ha terminado. 

Ante el próximo impacto del huracán "Simón", los habitantes de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales. 

Continúan labores de evacuación preventiva

La mandataria federal informó en sus redes sociales que el fenómeno meteorológico se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

De igual forma, indicó que continúan las labores de evacuación preventiva hacia zonas seguras y subrayó que la prioridad es proteger a la población.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: huracán simón SIMÓN labores, permanecer, evacuación, kilómetros

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas