Sheinbaum habría suspendido su visita del domingo a Durango, ¿cuál es la razón?, esto sabemos

Trascidende, de manera extraoficial, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya no realizará la visita que tenía prevista para este domingo a la presa Tunal II, en el municipio de Durango.

Aunque ninguna autoridad confirmó oficialmente la presencia de la mandataria en la entidad, pese a que algunos medios lo afirmaron, los preparativos en la obra se encontraban prácticamente concluidos para recibirla.

La agenda aparentemente contemplaba un recorrido por la construcción de la presa Tunal II, donde conocería el avance de los trabajos. Actualmente, la obra está por concluir el desvío del cauce del río, paso previo al inicio de la construcción de la cortina.

Sin embargo, poco antes de las dos de la tarde de este viernes se informó que se posponía el evento programado para este domingo.

¿Cuál sería la razón del cambio en la agenda de Sheinbaum?

Versiones extraoficiales, señalan que la modificación del horario del partido de octavos de final entre las selecciones de México e Inglaterra, programado ahora para el mediodía, habría provocado cambios en la agenda presidencial y, en consecuencia, el aplazamiento de la visita a Durango.

No obstante, hasta el momento ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente el motivo de la cancelación.

¿Qué tan importante era la visita de Sheinbaum a Durango?

La presa Tunal II representa una inversión aproximada de cuatro mil millones de pesos y es considerada una de las principales obras de infraestructura hidráulica para el estado.

El proyecto contempla una cortina de 98 metros de altura y 280 metros de longitud, con una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos.

Además, permitirá enviar mil 500 litros por segundo de agua a la planta potabilizadora, con lo que se garantizará el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Durango durante los próximos 50 años.

La obra también permitirá dejar fuera de operación 69 pozos que actualmente suministran agua con altas concentraciones de arsénico.

El proyecto integral incluye, además de la presa, una obra de toma, una planta de bombeo, una línea de conducción y una planta potabilizadora, infraestructura con la que se busca garantizar agua de calidad, segura y suficiente para las familias duranguenses.