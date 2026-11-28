Desde Tabasco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que Andrés Manuel López Obrador es "el mejor presidente del siglo XXI".

Durante la entrega de Becas para el Bienestar en Villahermosa, la mandataria federal agregó que las y los tabasqueños deben están orgullosas del expresidente mexicano.

"El día de hoy estamos entregando la Beca Benito Juárez García. Esta beca de preparatoria inició con el presidente López Obrador. Deben estar las y los tabasqueños muy orgullosos porque Andrés Manuel López Obrador es uno de los grandes presidentes de México", comentó.

"En el siglo XIX, el mejor presidente de México, Benito Juárez García; en el siglo XX, el mejor presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río. Y aunque todavía no se acaba el siglo XXI, estoy segura, lo afirmo con toda convicción, que el mejor presidente del siglo XXI es un tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador", añadió.

Al asegurar que "aprendimos mucho" de López Obrador, Sheinbaum hizo un repaso de la carrera política y social del exfuncionario, como el llamado éxodo por la democracia, sus candidaturas presidenciales y sus luchas contra las denuncias de fraudes electorales.

"Y en el 2018, finalmente, las y los mexicanos dijeron basta de fraudes, basta de antidemocracia, basta de gobiernos que le roban al pueblo y llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

"Pero no llegó solo, llegó con millones y millones de mexicanas y de mexicanos e inició lo que llamamos la Cuarta Transformación", recordó.

Mario Delgado destaca construcción de escuelas y becas

El secretario de educación pública, Mario Delgado, destacó la construcción de nuevas preparatorias, la entrega de becas y la construcción de una nueva Universidad Rosario Castellanos en el estado.

De nuevo, lanzó el reto a las y los jóvenes de comprometerse a "llegar hasta el final" del bachillerato.