Sheinbaum pide que investigación por la Guardería ABC llegue 'hasta las últimas consecuencias'

A 17 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la investigación que recientemente reabrió la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que el caso debe esclarecerse por completo.

Durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la Fiscalía debe llevar las indagatorias "hasta las últimas consecuencias" para determinar responsabilidades por la tragedia ocurrida en junio de 2009, en la que fallecieron 49 niñas y niños.

Además, indicó que cualquier información que la FGR solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá ser entregada para contribuir con el avance de la investigación.

Pide colaboración con la Fiscalía

Sheinbaum sostuvo que todas las dependencias involucradas deben colaborar con las autoridades ministeriales para que el caso pueda resolverse de manera transparente.

Explicó que, si la Fiscalía requiere documentación o expedientes que estén en poder del IMSS, estos deberán ponerse a disposición de las investigaciones, en caso de que aún no hayan sido integrados al expediente.

La presidenta reiteró que el objetivo es que el proceso permita esclarecer completamente los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Critica modelo de guarderías subrogadas

Durante su intervención, Sheinbaum también cuestionó el esquema de guarderías subrogadas que operó durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, al considerar que estuvo marcado por prácticas de corrupción y nepotismo.

"Se privatizó (el servicio de guarderías) y se creaban empresas asociadas a los gobernadores o a funcionarios federales vinculados o para recibir el recurso, y que ellos fueran quien dieran el servicio con una enorme corrupción y nepotismo. Muchísimos servicios se privatizaron, incluso, se hicieron los hospitales con las llamadas asociaciones público-privadas, donde el Estado solo pagaba y el privado se encargaba de operar todo con contratos muy leoninos", señaló.

Señala diferencias en las medidas de seguridad

La mandataria afirmó que las guarderías subrogadas no estaban sujetas a los mismos estándares de seguridad que los centros infantiles administrados directamente por el IMSS.

De acuerdo con su explicación, esa diferencia permitió que algunas estancias funcionaran en inmuebles que no contaban con las condiciones necesarias en materia de protección civil, situación que, aseguró, contribuyó a que ocurriera la tragedia de la Guardería ABC.

El incendio registrado el 5 de junio de 2009 en Hermosillo dejó un saldo de 49 menores fallecidos y más de un centenar de niñas y niños lesionados, convirtiéndose en uno de los casos más graves relacionados con la seguridad en estancias infantiles en México.