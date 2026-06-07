Sheinbaum presenta 'Olinia', el primer vehículo eléctrico mexicano | Esto costará

Este domingo 7 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó y condujo el primer vehículo eléctrico mexicano, llamado 'Olinia 1' y que ahora entró en fase de producción.

La presentación del este vehículo ocurrió en uno de los hangares de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, lugar donde la presidenta estuvo tras el volante del automóvil, un compacto con capacidad hasta para seis pasajeros y adaptado para transportar a personas en silla de ruedas.

"Olinia representa mucho más que un vehículo eléctrico. Es la visión de un México que aprovecha la inteligencia y la creatividad de sus jóvenes para incorporarse plenamente al desarrollo digital y tecnológico que está transformando al mundo a partir de nuestro propio camino", dijo. "Es la muestra de que México puede ir más allá de ser un simple receptor de inversiones, puede generar conocimiento, desarrollar tecnología, diseñar soluciones, crear valor a partir de nuestras propias capacidades y eso es poderoso", añadió.

La mandataria federal expuso que este día México "muestra innovación en electromovilidad y alrededor de ella.

Señaló que el vehículo "representa mucho más que un automóvil eléctrico, es la semilla de una industria a nivel país que puede crecer desde abajo, impulsada por el conocimiento, la creatividad y el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos".

"Es la semilla de una economía mixta en la que universidades, centros de investigación, el Estado y la iniciativa creadora de la sociedad colaboran para desarrollar nuevas tecnologías, soluciones y capacidades a nivel país". "Misión cumplida", le dijo Sheinbaum a Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto Olinia, quien adelantó que "el próximo mes, terminando el Mundial presentaremos Olinia Cargo, diseñado para transporte de mercancías".

¿Cuánto costará "Olinia" y cómo está equipado?

El primer vehículo eléctrico mexicano, llamado "Olinia", se venderá desde 150 mil pesos y entrará en circulación en el verano del año 2027.

También se explicó que el vehículo cuenta con una batería de 14,7 kilowatts, una autonomía de más de 125 kilómetros por carga, una velocidad tope de 50 kilóemtros y un costo de operación de 49 centavos por kilómetro, cinco veces menor que un auto de gasolina.