Sheinbaum presentó en Durango 'Honestidad y Resultados', por el segundo año de su Gobierno

La tarde de este jueves 3 de septiembre, Durango se convirtió en la segunda entidad que visitó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de su gira por el país para dar a conocer el avance de los resultados que arrojan las diferentes dependencias federales y la propia presidencia.

Poco antes de las siete de la tarde, la Velaria de la Feria Nacional Durango fue el escenario donde la mandataria presentó los datos que integran su informe, donde destacó más de 16 mil millones de pesos solo para el estado entre los diferentes programas sociales para 670 mil beneficiarios.

Antes de tomar la palabra, el mensaje de bienvenida lo dio el gobernador del estado, quien recibió abucheos por una parte de los presentes.

Sheinbaum recordó que, de acuerdo a la ley, la y los presidentes tienen que dar un informe al año cada 1 de septiembre, y agregó: "Se nos pasa la mano porque informamos todos los días en la mañanera".

Apuntó que decidió hacer el informe en todos los estados de la república.

Para Durango, destacó que 201 mil 700 adultos mayores reciben su pensión del bienestar, mientras que hay jóvenes con discapacidad que reciben una pensión, y otros 14 mil 833 jóvenes reciben un salario mínimo en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sobre las becas informó

5 mil 768 reciben una beca si estudian en una universidad pública.

66 mil 963 jóvenes reciben la beca media superior y 10 mil 593 niños reciben un apoyo.

En el campo dijo que

42 mil productores tienen su apoyo para el bienestar y 21 mil 150 campesinos son sembradores de vida, y mencionó los apoyos que reciben las mujeres en diferentes estrategias.

Ante la visita de la presidenta, había expectativas de personas que querían aprovechar la presencia de la mandataria federal para expresar su inconformidad ante varios temas locales, como el registro y cobro a trabajadores de plataforma Uber y Didi.

Hubo personas que llegaron desde la mañana y permanecieron en el lugar y aprovecharon que la presidenta bajó del escenario y saludó a algunos presentes.