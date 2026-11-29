El Programa de Vivienda para el Bienestar "está jalando la economía" a cerca de un punto del Producto Interno Bruto (PIB), declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la entrega del programa Vivienda para el Bienestar, Sheinbaum Pardo aseguró que esta acción del gobierno genera empleo y compra de materiales.

"Otra cosa muy buena de este Programa, buenísima, es que está impulsando toda la economía del país, toda. Porque al construir vivienda se genera empleo, se compran materiales (...). Por eso lo digo y lo sostengo: que el Programa de Vivienda para el Bienestar está jalando la economía a cerca de un punto del Producto Interno Bruto", señaló. "Se preguntan: '¿cómo es que ahora sí está creciendo la economía?'. 3.3% anual el último dato de septiembre del Inegi. Pues por el Programa de Vivienda para el Bienestar, por la obra pública que se está comenzando a desarrollar", dijo.

La mandataria federal respondió a quienes critican a su gobierno y aseguró que la oposición tiene odio en el corazón, mientras que el movimiento de transformación "puro amor".

"Porque ya ven que de todo nos critican. Si vamos a China, porque fuimos a China. Si no vamos a China, porque no vamos a China (...). Que si hacemos el Programa de Vivienda, por qué hacemos el Programa de Vivienda. Así hay unos que no viven felices, puro odio en el corazón. Nosotros todo lo contrario, puro amor, puro amor al pueblo y puro amor a la patria", expresó.

En defensa de Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, la presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó como "un gran" y "brillante" servidor público que hizo "un gran trabajo" al frente de Pemex y ahora lo está haciendo como titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"Bueno, dicen. '¡No, es que (Octavio Romero) está regalando el dinero!'. Bueno, acaba de dar la prueba. Hoy el Infonavit tiene más recursos que cuando llegamos al gobierno. O sea, reestructuramos créditos, estamos haciendo el programa de Vivienda para el Bienestar y se está capitalizando el Infonavit. ¿Saben cómo se llama eso? Cero corrupción, eso es la cuarta transformación de la vida pública de México", declaró.

Como lo hizo el viernes, Claudia Sheinbaum volvió a reconocer la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador y criticó al modelo neoliberal, así como al Fobaproa.

El gobernador Javier May destacó la visita de Sheinbaum este fin de semana a Tabasco para revisar e inaugurar obras energéticas, de educación y vivienda.

Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, indicó que "vamos muy bien" en la entrega de viviendas, apoyos y créditos para mejoramiento.

Vega destacó la construcción en Tabasco de 62 mil 600 viviendas y que es la segunda entidad en la que más se tiene avances con 86% de la meta establecida.

Octavio Romero Oropeza reportó que de la meta de un millón 200 mil viviendas en todo el país, van aprobados 536 conjuntos habitacionales en 31 estados; 602 mil viviendas.