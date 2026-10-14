Sheinbaum promete atender demandas del personal y solucionar problemas de medicamentos en el IMSS

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 14 de octubre, la presidenta la Claudia Sheinbaum se comprometió a atender las "demandas legítimas" del personal médico y a solucionar los problemas de desabastecimiento y distribución de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mandataria federal señaló que instruyó a Zoé Robledo, director general del IMSS, a presentar un plan de acción inmediato a más tardar esta semana para resolver el problema.

"Aquellas demandas legítimas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se están atendiendo", afirmó Sheinbaum al detallar las acciones emprendidas tras las recientes protestas de personal.

Las declaraciones de la mandataria se dan tras las recientes manifestaciones y marchas multitudinarias realizadas por trabajadores activos, personal médico y jubilados del IMSS en las calles de los diferentes estados de México para exigir mejor abasto de insumos, cobertura de plazas vacantes y mejoras salariales.

En materia de medicamentos e insumos médicos, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Salud inició la distribución de los insumos faltantes en centros hospitalarios afectados por problemas logísticos de reparto.

Para verificar la disponibilidad real de fármacos, la presidenta reveló que desde hace mes y medio se realiza una encuesta directa a los usuarios en las farmacias del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del programa IMSS-Bienestar.

"Envié a compañeros de Birmex (empresa encargada de la compra consolidada de medicamentos) y de otras áreas a que directamente ellos me dieran la información directamente de los hospitales de cuántos medicamentos estaban faltando", precisó.

Además, la presidenta anunció medidas para brindar certeza jurídica a los trabajadores contratados durante la pandemia de Covid-19, la cobertura de médicos faltantes en diversos turnos y la evaluación de un incremento en las becas asignadas a los médicos residentes.