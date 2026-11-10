Sheinbaum reconoce a alumnos de la Secundaria 5 'Guadalupe Victoria' de Durango por logro en robótica

El trabajo que comenzó entre aulas, programación y proyectos de innovación llevó a estudiantes de la Escuela Secundaria General número 5 “Guadalupe Victoria”, de Durango, a recibir un reconocimiento de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los alumnos participaron este martes 10 de noviembre en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad de México, con la presencia de su titular, Mario Delgado Carrillo.

De acuerdo con la información compartida por la institución educativa, los 14 estudiantes fueron reconocidos tras obtener un primer lugar en el International Championship FIRST LEGO League México 2026.

El encuentro nacional reunió a estudiantes de distintos niveles educativos que han destacado en competencias científicas y tecnológicas, en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

Tecnología con sello duranguense

El equipo del plantel, identificado por Fundación RobotiX como Ranger Bots, ha trabajado en propuestas que buscan aplicar la tecnología a necesidades de su entorno.

Entre ellas se encuentra Telus, una propuesta de dron para apoyar la exploración y el análisis de terrenos sin intervenirlos directamente.

En abril, El Siglo de Durango documentó los preparativos del grupo para participar en la competencia internacional en Jalisco. Entonces, los estudiantes explicaron que su prototipo podría facilitar labores de arqueología y apoyar la búsqueda en campo de personas desaparecidas.

Como parte de su investigación, realizaron pruebas en La Ferrería y el Panteón de Oriente. También plantearon un prototipo con forma de alacrán para explorar espacios estrechos o zonas con riesgo de derrumbe.

Los estudiantes reconocidos

La institución dio a conocer los nombres de los alumnos participantes:

Leonardo Reta Castrejón.

Liliana Guadalupe Rodríguez Lara.

Evelin Guadalupe Álvarez de la Cruz.

Eliot Leonel Reyes Herrera.

Emiliano Ortega Madriles.

Martha Yesenia Martínez Vázquez.

Julia Estrella Gutiérrez Luevanos.

Lisa Nahomy Ramírez Morán.

Alexia Sinaí Rosales Aguilar.

Evan David Gómez Cordero.

Eliza Yamileth López Yáñez.

Uriel Alfonso Cárdenas González.

Jesús Eduardo González Saucedo.

Miguel Ángel Meléndez Álvarez.

El acompañamiento docente estuvo a cargo de Julieta Jassire Ortiz de la Cruz, responsable del proyecto de innovación; Arturo Contreras González, en ingeniería, y Hugo Solís Bañuelos, en programación.

El reconocimiento coloca nuevamente a esta secundaria duranguense en un escenario nacional, después de meses de preparación y búsqueda de apoyos para llevar sus propuestas a una competencia internacional.