Sheinbaum responde a exigencias de Trump: 'No necesitamos que nos juzguen desde afuera'

Durante su conferencia de prensa de este jueves 17 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que "no necesitamos que nos juzguen desde afuera" luego de que Donald Trump exigió a México investigar y procesar a funcionarios corruptos.

La mandataria federal insistió en que Estados Unidos debe hacer su trabajo contra las drogas, y aseguró que en México se actúa contra funcionarios cuando se demuestra que están vinculados con actos ilícitos.

"Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos. Hemos dicho aquí muchas veces- lo reconoció en algún momento el presidente Trump y se reconoce en un documento de la llamada zar antidrogas, de Sara Carter- qué se está haciendo con el consumo, porque desde perspectiva es un asunto de salud pública, de atención a los jóvenes (...)", manifestó.

Asimismo, cuestionó la crisis de consumo de opioides en Estados Unidos que se fue orientando hacia otras drogas sintéticas como el fentanilo

"¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en los Estados Unidos? Porque nosotros en México estamos actuando (...) Pero, ¿Qué pasa del otro lado? Y eso es algo indispensable. ¿Qué pasa con las armas que vienen de Estados Unidos a México? Que sí ha habido detenciones, sí ha habido incautaciones, pero no se podría explicar el poder de fuego que tienen la delincuencia organizada en nuestro país, sin el paso de las armas de Estados Unidos a México de manera ilegal". "Entonces, nosotros nos encargamos aquí en México. Aquí pasamos el otro día un caso de corrupción muy grave en los Estados Unidos, afortunadamente en ese caso se actuó como hemos actuado nosotros en otros casos cuando hay pruebas de funcionarios que están vinculados, independientemente del partido político, con ilícitos", declaró.

La presidenta volvió a exponer un caso de agentes de la DEA que permitieron el tráfico y la venta de fentanilo en Nuevo México .