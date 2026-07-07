Sheinbaum retoma agenda en Durango tras cancelar visita del domingo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo a información extraoficial, retomará su agenda en Durango luego de que se cancelara la visita que tenía prevista para el pasado domingo 5 de julio, en la que se contemplaba un recorrido por la construcción de la presa Tunal II.

Aunque la gira anterior no fue confirmada oficialmente por autoridades federales, en la zona de la obra ya se habían realizado preparativos para recibir a la mandataria, por lo que la suspensión generó expectativa sobre una nueva fecha para su visita a la entidad.

De manera extraoficial, se informó que el cambio en la agenda presidencial habría estado relacionado con el ajuste de horario del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, programado para el mediodía del domingo.

Retoma agenda en Durango

La visita de Sheinbaum a Durango se perfila como parte del seguimiento a proyectos estratégicos del Gobierno Federal en la entidad, principalmente en materia de infraestructura hidráulica.

Uno de los puntos centrales sería la presa Tunal II, considerada una de las obras más importantes para garantizar el abastecimiento de agua potable en la capital duranguense durante las próximas décadas.

El proyecto contempla una inversión aproximada de cuatro mil millones de pesos y forma parte de las obras prioritarias para atender el problema de disponibilidad y calidad del agua en la ciudad de Durango.

Presa Tunal II, el punto clave

La presa Tunal II contempla una cortina de 98 metros de altura y 280 metros de longitud, con capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos.

Además, permitirá enviar alrededor de mil 500 litros por segundo de agua a la planta potabilizadora, con lo que se busca garantizar el suministro de agua potable para la ciudad durante los próximos 50 años.

El proyecto también permitiría dejar fuera de operación 69 pozos que actualmente abastecen a la capital y que presentan altas concentraciones de arsénico.

Esperan detalles oficiales

Hasta el momento, se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre la agenda que cumplirá la presidenta Claudia Sheinbaum en Durango, así como los puntos que visitará y los funcionarios que la acompañarán.

La nueva gira llega después de la suspensión de la visita programada para el domingo 5 de julio, por lo que se mantiene la expectativa sobre los anuncios que podría realizar en torno a la presa Tunal II y otros proyectos federales para el estado.