La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que el Instituto Nacional Electoral (INE) permitió licitaciones a las mismas empresas al haber establecido lineamientos que las favorecían y acusó que no tomó medidas para descartar los monopolios en material electoral.

“El INE tiene todas las atribuciones para hacer los lineamientos de licitaciones. Entonces, por ejemplo, si siempre se ha contratado una empresa y en el siguiente lineamiento de licitación pone: ‘solo podrán participar las empresas que tengan experiencia’. Pues ya dirigiste la licitación, porque la única que tiene experiencia pues es la que han contratado durante los tres años anteriores”, explicó.

Durante la conferencia de este miércoles 25 de noviembre, la mandataria federal señaló que el INE no requería intervención de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ni de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para establecer sus lineamientos.

“No requiere de la Cofece en su momento, hoy la Comisión Nacional Antimonopolio para determinar si hay un monopolio o no en la producción de urnas electorales. Tienen toda la atribución, lo que pasa es que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento. El INE es autónomo, pero nuestra idea es que se abra la competencia ahí donde se puede abrir”, expresó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo mencionó que Talleres Gráficos de México debe realizar, en la medida de lo posible, todas las boletas electorales y en caso de que se necesite otra empresa para realizarlas, se debe garantizar que esta cumpla con todos los lineamientos.

“Y que además, por cierto, haya todo el camino de custodia desde su producción hasta la llegada a la casilla electoral. Pero hay muchas otras cosas que hay, me atrevería a decir, decenas de empresas que pueden fabricar lo que requiere el Instituto Nacional Electoral o las OPLES y si hay una atribución del INE establecida claramente”, consideró.