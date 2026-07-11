Sheinbaum supervisa avance de la presa Tunal II de Durango

La construcción de la presa Tunal II continúa con avances en su infraestructura principal y obras complementarias, de acuerdo con la supervisión realizada este sábado por autoridades federales encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

Durante el recorrido se informó que actualmente se desarrollan trabajos en plataformas, plantas de concreto, almacenes de agregados, bancos de materiales, caminos de acceso y construcción, además de campamentos y oficinas que respaldan la ejecución del proyecto.

La obra representa una inversión de cinco mil 913 millones de pesos y forma parte de la estrategia para fortalecer el abastecimiento de agua potable en la capital del estado. De acuerdo con los datos técnicos presentados, la presa tendrá una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos y una cortina de 98 metros de altura. Su operación permitirá sustituir la extracción de mil 500 litros por segundo de agua subterránea y abastecer a aproximadamente 340 mil habitantes durante los próximos 50 años.

El proyecto incluye además la construcción de una planta de bombeo, una línea de conducción y la planta potabilizadora, infraestructura que busca mejorar la distribución del agua potable y reducir la dependencia de los acuíferos. Durante su etapa de construcción, se estima la generación de cuatro mil 200 empleos directos e indirectos.