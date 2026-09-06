Durango

FOTOMULTAS

¿Sí aplicarán fotomultas en Durango? Llaman a los ciudadanos a respetar los límites de velocidad

Empezarán a regular la velocidad en la ciudad para disminuir los accidentes.

¿Sí aplicarán fotomultas en Durango? Llaman a los ciudadanos a respetar los límites de velocidad

¿Sí aplicarán fotomultas en Durango? Llaman a los ciudadanos a respetar los límites de velocidad

DENICE RAMÍREZ
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Ante el crecimiento de los accidentes viales en la ciudad, las autoridades buscarán alternativas para regular los límites de velocidad y lograr que se respete el Reglamento de Tránsito y Vialidad.

¿Sí aplicarán fotomultas en Durango?

Una de las alternativas que se había puesto sobre la mesa en el Municipio de Durango era la aplicación de fotomultas a quienes excedieran las velocidades marcadas; sin embargo, esta medida ya fue descartada por el Gobierno Municipal.

La propuesta indicaba que en vialidades principales y bulevares se aplicaría un programa piloto de fotomultas.

El presidente municipal, José Antonio Ochoa, declaró que ese es un proyecto que fue analizado, pero que, de momento, quedará descartado.

Ahora, lo que se busca es que se respete la ley, se apliquen las sanciones a quienes no la acaten, además de promover la cultura vial.




“Sí, a ver, tenemos que empezar a regular, hay muchos accidentes, tenemos que respetar el reglamento y, por supuesto, no va a ser un tema recaudatorio”, afirmó el alcalde.




Dijo que se estará motivando a todos los conductores para que hagan conciencia sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y los señalamientos.




“Por supuesto que siempre estaremos de la mano con la ciudadanía para seguir ordenando y regulando nuestra ciudad”, puntualizó.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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