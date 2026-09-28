Sí hubo error humano en fallecimiento de los bebés en IMSS Durango: Abogado

Tras la muerte de recién nacidos registrada hace dos semanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la investigación formal ya registra un avance del 50 por ciento y se centra preliminarmente en la figura de homicidio culposo con responsabilidad profesional médica.

Fermín Flores Ávila, abogado de las familias, aseveró que el caso obedece a un fallo en la atención y no únicamente a factores microbiológicos.

“Sí hay error humano, porque si no hubiera error humano, se hubieran hecho las cosas bien y no estaríamos hablando del fallecimiento de unos bebecitos”.

​El jurista detalló que la representación social fijó ya una clasificación previa dentro de las indagatorias, donde además del homicidio culposo , se analizan posibles conductas concurrentes como mala praxis, indebido ejercicio de la profesión e incluso la probable alteración de certificados de defunción.

​A fin de salvaguardar el debido proceso y evitar la sustracción de la justicia de los presuntos implicados, Flores Ávila declinó dar a conocer los nombres o la cantidad exacta de personal bajo investigación. No obstante, confirmó que el expediente cuenta con el sustento suficiente para actuar en consecuencia.

Con corte a las 10 de la mañanas de este lunes 28 de septiembre, el cómputo oficial de querellas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado se mantiene en cuatro. En el transcurso del día se prevé definir la presentación de una quinta denuncia correspondiente a una familia originaria del municipio de Tepehuanes , la cual se formalizaría tras una reunión de evaluación sostenida en las instalaciones de la Barra de Abogados.

Respecto a los compromisos asumidos por la dirección general del Seguro Social, el litigante señaló que las familias percibieron sinceridad en la disculpa pública ofrecida por las autoridades federales, lo cual redujo la tensión emocional inmediata.

Aun así, precisó que se exigió una reestructuración de fondo que contemple cambios en la formación médica, adecuaciones a la infraestructura de la clínica y una transformación radical en el trato al derechohabiente.

Finalmente, sobre el tema del resarcimiento de daños, la defensa puntualizó que aún no se han establecido mesas formales para tocar ese tema manteniéndose la atención prioritaria en la integración de las carpetas de investigación a la espera del próximo encuentro con mandos nacionales del instituto programado en un plazo de dos semanas.