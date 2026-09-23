Si hubo negligencia, omisiones o responsabilidad, que se actúe conforme a la ley: diputada federal

La diputada federal por Durango, Patricia Jiménez, exigió una investigación exhaustiva, transparente y hasta sus últimas consecuencias por el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango.

Expresó su solidaridad con las familias de los menores y subrayó que tienen derecho a conocer con claridad qué ocurrió y si existió alguna omisión o irregularidad.

“Estamos hablando de cinco bebés, de cinco familias que hoy están viviendo un dolor enorme. No vamos a señalar culpables sin pruebas, pero tampoco vamos a permitir que se minimice lo ocurrido”, afirmó.

Refirió que, de acuerdo con la actualización más reciente del Instituto, cuatro de los cinco bebés fallecidos presentaron dicha bacteria, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar su relación con los decesos.

Ante esta situación, planteó la necesidad de conocer las condiciones en que operaba la unidad neonatal, los protocolos de higiene y seguridad aplicados, así como la disponibilidad de medicamentos, insumos, equipos y procedimientos de limpieza.

“Queremos expedientes, resultados, protocolos, dictámenes y respuestas. Si hubo negligencia, omisiones o responsabilidades, que se diga y que se actúe conforme a la ley”, sostuvo.

Hizo además un llamado a las autoridades sanitarias a revisar cualquier señal de alerta relacionada con otros pacientes del hospital e informar oportunamente a las familias, evitando tanto la desinformación como el ocultamiento de información.