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Sí llegan visitantes extranjeros a Durango capital, asegura Fomento Económico

Señala que se han registrado visitantes de República Checa, Colombia, Canadá y Estados Unidos.

Sí llegan visitantes extranjeros a Durango capital, asegura Fomento Económico

Sí llegan visitantes extranjeros a Durango capital, asegura Fomento Económico

DENICE RAMÍREZ
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Dentro del operativo de Atención al Visitante en el Centro Histórico de Durango, este año se ha brindado atención a al menos mil 600 personas, de las cuales el 80 por ciento corresponde a turismo local y connacionales, mientras que el 20 por ciento restante proviene de otros países.

La directora de Fomento Económico y Turismo, Valeria Gutiérrez Velasco, precisó que ese 20 por ciento de los visitantes son extranjeros, principalmente de Estados Unidos; sin embargo, también se ha registrado la llegada de turistas de República Checa, Colombia y Canadá.

Explicó que esta información se obtiene a través del programa de Atención al Visitante, en el que jóvenes brindan información de primer contacto a turistas y visitantes sobre los museos, el Paseo del Viejo Oeste, los tranvías turísticos y las diferentes actividades que pueden realizar en la ciudad.

"Ahorita tenemos todavía el operativo de Jóvenes Construyendo el Futuro Mundialista. Son seis jóvenes que fueron contratados; el Gobierno Federal cubre su pago y nosotros, como Gobierno Municipal, pudimos seleccionarlos, sobre todo por los idiomas que domina cada uno de ellos y por el conocimiento que tienen", precisó.



PROMOCIÓN A LA FERIA


Durante este periodo vacacional, Gutiérrez Velasco indicó que se dará promoción a la Feria de Durango, labor que se ha realizado desde hace meses en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado y la Dirección de Ferias y Espectáculos.




"Es nuestro producto turístico más importante de esta temporada. Sabemos que llegan muchos connacionales y esperamos que sea una feria con una gran afluencia de visitantes y turistas, además de las familias duranguenses que acudirán", comentó.




Añadió que se espera una buena afluencia de turismo durante la temporada. Incluso, señaló que la Asociación de Hoteles y Moteles reportó expectativas alentadoras y positivas respecto a la ocupación hotelera.




"Entonces, esta temporada estará enfocada en promover la Feria durante las dos semanas que dura. Después continuaremos impulsando los atractivos turísticos permanentes y preparándonos para los siguientes eventos que tendremos, como el Festival Muki, que corresponde organizar en parte al municipio", precisó. 




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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