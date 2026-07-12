Sí llegan visitantes extranjeros a Durango capital, asegura Fomento Económico

Dentro del operativo de Atención al Visitante en el Centro Histórico de Durango, este año se ha brindado atención a al menos mil 600 personas, de las cuales el 80 por ciento corresponde a turismo local y connacionales, mientras que el 20 por ciento restante proviene de otros países.

La directora de Fomento Económico y Turismo, Valeria Gutiérrez Velasco, precisó que ese 20 por ciento de los visitantes son extranjeros, principalmente de Estados Unidos; sin embargo, también se ha registrado la llegada de turistas de República Checa, Colombia y Canadá.

Explicó que esta información se obtiene a través del programa de Atención al Visitante, en el que jóvenes brindan información de primer contacto a turistas y visitantes sobre los museos, el Paseo del Viejo Oeste, los tranvías turísticos y las diferentes actividades que pueden realizar en la ciudad.

"Ahorita tenemos todavía el operativo de Jóvenes Construyendo el Futuro Mundialista. Son seis jóvenes que fueron contratados; el Gobierno Federal cubre su pago y nosotros, como Gobierno Municipal, pudimos seleccionarlos, sobre todo por los idiomas que domina cada uno de ellos y por el conocimiento que tienen", precisó.

PROMOCIÓN A LA FERIA

Durante este periodo vacacional, Gutiérrez Velasco indicó que se dará promoción a la Feria de Durango, labor que se ha realizado desde hace meses en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado y la Dirección de Ferias y Espectáculos.

"Es nuestro producto turístico más importante de esta temporada. Sabemos que llegan muchos connacionales y esperamos que sea una feria con una gran afluencia de visitantes y turistas, además de las familias duranguenses que acudirán", comentó.

Añadió que se espera una buena afluencia de turismo durante la temporada. Incluso, señaló que la Asociación de Hoteles y Moteles reportó expectativas alentadoras y positivas respecto a la ocupación hotelera.