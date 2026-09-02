¿Sí lloverá en Durango este miércoles? Esto dice el SMN en el pronóstico de HOY 2 de septiembre

Un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene a México bajo alerta, sobre todo por las posibles condiciones de lluvia, viento y actividad eléctrica para este miércoles 2 de septiembre, así como otros fenómenos que ya se desplazan por el territorio.

Pronóstico general

De acuerdo al informe de este día, el monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en el noroeste del país.

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Marie podría intensificarse a huracán durante este día mientras se desplaza al suroeste de Baja California Sur. Su amplia circulación provocará oleaje elevado en la península de Baja California y en las costas del Pacífico Central mexicano, además de reforzar las lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y el occidente del territorio nacional.

Además, canales de baja presión sobre interactuarán con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera . A esto se sumará el paso de la onda tropical número 35 sobre el sur del país, condiciones que generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en zonas del noreste, oriente, sur y sureste de México.

La onda tropical número 36, ubicada sobre la península de Yucatán, favorecerá lluvias fuertes en esa región.

También, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional; y la onda de calor continuará en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa, principalmente en las zonas señaladas por las autoridades meteorológicas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

El estado de Durango prevé condiciones cambiantes en el clima durante este miércoles 2 de septiembre, sin embargo, sí hay condiciones para que se haga presente la lluvia, pero también las temperaturas ligeramente altas.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en la Sierra Occidental, mientras que en el resto de la entidad se esperan lluvias ligeras y aisladas, incluida la ciudad de Durango.

Respecto a las temperaturas, por la mañana se tuvieron registros de un ambiente fresco, no obstante, conforme avance el día se tendrán un termómetro con máximas de 30 a 31 grados Celsius.