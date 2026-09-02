'Si no paga, le quitamos el negocio': mujer exige ‘cuota’ a comercio de Durango | VIDEO

Un negocio de comida ubicado en la colonia Maderera, en la ciudad de Durango, denunció públicamente que una mujer acudió al establecimiento para exigir el pago de una supuesta “cuota”, bajo la amenaza de despojar a sus propietarios del comercio si se negaban a entregar el dinero.

El incidente ocurrió en el establecimiento Gorditas La Doña MRS, situado sobre la calle Puerto Ensenada, cuyos responsables difundieron un video de la conversación y pidieron apoyo a clientes y vecinos para compartir la advertencia.

En la grabación se escucha a la mujer solicitar 300 pesos en nombre de una supuesta organización denominada “Comando del Diablo”, cuya existencia o presencia en Durango no ha sido confirmada por las autoridades.

“Estamos pidiendo 300 pesos de cuota; no es todo el dinero. Si se niega o no quiere cooperar, le vamos a quitar todo el negocio”, afirma la mujer ante las personas que se encontraban trabajando en el lugar.

Aseguró tener respaldo de autoridades

Durante la conversación, la señalada sostiene que autoridades federales, militares y gubernamentales supuestamente estaban enteradas y de acuerdo con el cobro. Sin embargo, no presenta documentos, identificaciones o algún otro elemento que respalde sus afirmaciones.

Incluso señala que llevaba tres meses realizando una presunta “limpia” en Durango y que la cuota tenía como finalidad evitar robos, homicidios y agresiones contra las familias.

Cuando los trabajadores explican que solamente son empleados y que debían comunicarse con la propietaria, la mujer insiste en que el pago era obligatorio y pregunta cómo completarían la cantidad solicitada.

“Si usted no aporta con la cooperación de 300 pesos, se le va a quitar todo el establecimiento y no se le va a dar nada”, se escucha decirle.

El establecimiento informó que el hecho ocurrió este miércoles y compartió el material para advertir a otros comerciantes de la zona. En las imágenes no se observa que la mujer exhiba algún arma o que estuviera acompañada por otras personas.

No se ha confirmado la existencia del grupo mencionado

Hasta el momento de esta publicación, ninguna autoridad había confirmado que la persona pertenezca a un grupo delictivo o que exista en Durango una organización con el nombre mencionado en la grabación.

Por ello, el episodio deberá ser investigado para determinar si se trata de un intento de extorsión cometido mediante amenazas y el uso de un nombre aparentemente ficticio, o si existen más personas relacionadas con el caso.

Ante cualquier exigencia de dinero acompañada de amenazas, se recomienda evitar confrontaciones, conservar videos, fotografías o datos de la persona involucrada y comunicarse inmediatamente al 911. También puede realizarse una denuncia anónima al número 089, servicio reconocido por el Gobierno del Estado de Durango.