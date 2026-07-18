'Sí se van a sacrificar': Huellitas Durango se pronuncia sobre los perros resguardados en el CAAN

Sobre el resguardo de 17 perros derivado del desalojo en los predios federales de San José III, la asociación civil Huellitas Durango se pronunció a través de redes sociales respecto a la situación, la cual ha generado diversas dudas entre la población.

La organización reconoció que los perros fueron entregados de manera voluntaria por sus propietarios para ser resguardados en el Centro de Atención Animal (CAAN). Por ello, señaló que la dependencia adquiere la facultad de actuar conforme a sus procedimientos internos y afirmó: "Y sí, se van a sacrificar".

Respecto a las condiciones del CAAN, la asociación aclaró que no se trata de una guardería ni de un albergue donde los perros puedan quedarse de manera permanente. Además, aseguró que las instalaciones tampoco cuentan con las condiciones adecuadas para resguardarlos.

"Las jaulas son un chiste. A lo mucho podrían albergar a los chihuahuas. El drenaje no sirve, no hay ventilación, no hay comederos, no hay bebederos, mucho menos cámaras de seguridad", se señala en la publicación.

La asociación informó que actualmente forma parte del Patronato del CAAN; sin embargo, indicó que dicho proyecto aún no ha sido formalmente aceptado.

POCA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Aunque consideró que las autoridades tienen parte de la responsabilidad de brindar un verdadero resguardo a las mascotas, Huellitas Durango también hizo un llamado a la responsabilidad social, particularmente a quienes suelen buscar culpables, pero no adoptan ni esterilizan a sus propias mascotas.

Asimismo, criticó a las personas que acuden al CAAN para entregar a sus perros como si fueran objetos, ya sea porque son de edad avanzada, tuvieron camadas o por cualquier otra situación que les impide seguir cuidándolos.

La organización destacó que "no existen sanciones reales por abandonar perros. En la práctica no pasa nada y la gente sigue siendo profundamente irresponsable".

En su publicación también se menciona que, cuando se solicitan hogares temporales para perritos, adopciones, voluntarios, donaciones o padrinos para campañas de esterilización, la mayoría de quienes opinan en redes sociales no participa de ninguna otra forma.

Finalmente, recordó que integrantes de Huellitas Durango acudieron en diversas ocasiones a San José III para vacunar y rescatar perros, donde constataron las malas condiciones en las que se encontraban algunos animales. No obstante, aclararon que el maltrato animal no es una cuestión de clases sociales, sino de la irresponsabilidad de algunos propietarios, una problemática que, aseguraron, se presenta en todos los sectores.